景文科技大學近年推動大學社會責任（USR）計畫成果斐然，10月28、29日兩天在政治大學舉行「大文山大學社會責任聯盟與大學社會責任計畫執行」。（景文科大提供）

景文科技大學近年推動大學社會責任（USR）計畫成果斐然，10月28、29日兩天在政治大學舉行「大文山大學社會責任聯盟與大學社會責任計畫執行」。（景文科大提供）

景文科技大學近年推動大學社會責任（USR）計畫成果斐然，10月28、29日兩天在政治大學舉行「大文山大學社會責任聯盟與大學社會責任計畫執行」，活動由景文科技大學、中國科技大學、世新大學、東南科技大學、國立政治大學、國立台灣戲曲學院、華梵大學及臺灣警察專科學校等8所北部大專共同舉辦大學社會責任（USR）年度聯合成果展，正式締結聯盟。

景文科技大學校長于第表示，感謝國立政治大學，將本校一同納入聯盟學校，讓本校大學社會責任計畫成果能與各校交流，期盼藉由本次成果展，觀摩各校計畫執行特色，透過跨校合作，增進研究能量創新發展，以爭取更多校外資源。

參與活動主辦學校校長及代表共同簽署合作意向書，開啟嶄新的合作契機，共同為在地社區發展善盡社會責任，創造更美好的未來。

政治大學提供優質的場地，在聯合成果展會場，景文科技大學所負責的展示區域，特別由視覺傳達設計系老師黃重興師生團隊為本次活動整體設計規劃牆面立圖，展現USR計畫近年執行成果及學校發展特色。同時展出學生精湛的水果花雕作品、烘焙的咖啡及師生設計的精工飾品，展現出學生學習成效與活力。執行「澳底濱海旅遊導覽大學社會責任計畫」邱鴻遠老師、「連結在地資源打造優質教育」顏建賢院長、黃重興主任、廖建清老師，及「景文在地新烏產業社會責任計畫」謝秀宜老師代表參加，負責解說並與各校進行交流座談會，期盼各校了解本校執行計畫成果，促進跨校合作及提升社會議題之貢獻。

近年景文科技大學深耕地方，致力於大新店(新店、碧潭、烏來、貢寮)在地社區產業發展，包括茶業、農場、餐廳、水產、旅業、飯店等，由教師帶領學生關懷在地產業問題提及需求，增加學生對在地產業的了解，協助地方發展及升級。並且結合在地資源打造優質教育，與Live ABC英語教學，共同製作APP英語數位學習，以AR實境方式強化在地英語教育課程，全面提升中小學英語能力。

同時培育學生行動力與紀錄能力走入社區認識人文歷史、水資源及自然生態。濱海旅遊導覽則對貢寮地區的地理位置及相關產業發展、人文及社會資源，進行旅遊資源盤點。以蘇格澳底民宿業、貢寮鮑魚協會及澳底公所鏈結，進一步透過旅遊及觀光課程結合，創造小鎮觀光新價值。對澳底的在地創生實地推動，從年輕人的觀點，發掘出新的澳底旅遊新亮點及創新行程串接。