城中城大火調查報告出爐，一樓大批機車延燒，燒到水泥溶解、鋼筋都變形，多數防火門遺失或損毀，根本擋不住濃煙及高溫。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

調查小組認定，城中城自救會總幹事李太明有收取管理費、出租大樓空間、負責大樓事務的事實，就負有防火、管理的責任。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

調查小組認定，城中城自救會總幹事李太明有收取管理費、出租大樓空間、負責大樓事務的事實，就負有防火、管理的責任。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

調查小組認定，城中城自救會總幹事李太明有收取管理費、出租大樓空間、負責大樓事務的事實，就負有防火、管理的責任。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄市政府城中城大火調查小組29日公布報告，點名黃姓女嫌用火不當，導致該一樓大批機車延燒，燒到水泥溶解、鋼筋都變形，大樓多數防火門遺失或損毀，根本擋不住濃煙及高溫。小組認為，總幹事兼管理員李太明管理不當還拒簽消防局行政指導單，也難逃責任。

城中城大火調查報告披露，本案傷亡成因分為人為因素、區分所有權人未合法使用大樓及維護防火設施、欠缺合法管理組織三大因素。

報告指出，不論黃姓女主嫌是過失引發火災還是故意縱火，已是本案傷亡主因。消防局火場調查結果也顯示，起火點在1樓郭姓男子占用的套房，黃女案發前就在該套房飲酒還點燃檀香，疑似未注意火源熄滅就離開，導致延燒。由於城中城一到六樓多為堆積易燃材料的閒置空間，起火處旁又違停59輛機車，大火一發不可收拾，燒到鋼筋都裸露變形。

調查委員認為，城中城大樓一樓遭違法停放59輛機車，住戶明顯違法且該負比例責任。到場現勘的調查委員還說，摩托車油箱是塑膠零件，所以只要發生火災會整台車都燒光，只剩金屬的支架，現場天花板燒到鋼筋都裸露還變形，這需要1300度以上高溫。

調查委員還發現，城中城大樓內有多樓層防火門遺失，許多殘存的防火門還有鏽蝕、被破壞、水管貫穿無法關閉等狀況，12樓一扇門還有焊死的情況，以至於抵擋不了濃煙及高溫向上流竄害46死41傷。

調查委員也特地訪談李太明，李太明強調城中城沒有其他管理員，只有他一個總幹事，住戶委託他今年1月起協助打掃、換公共區域電燈等相關事務，經費則來自住戶每月繳交的500元，每月共收約2萬5000元至3萬元。

李太明還聲稱，大樓外牆有一張廣告牆，要經過他的同意才能刊登， 廣告收益大概每月1000元。1樓空間確實有出租給別人放置回收物，每月租金4500元入大樓基金。

調查小組認為，依公寓大廈管理條例相關規定，李太明自稱負責收管理費及處理大樓事務，還使用刻有「城中城大樓管理委員會」印章，法律上就具有防免本次火災發生的作為義務。但5月11日消防局前往開立行政指導單、告知李太明應辦理集合住宅檢修申報時竟遭拒簽，有未盡協助區分所有權人維護社區安全之責。

至於當地里長林傳富，經查非城中城大樓住戶，僅受理住戶對於城中城大樓之相關陳情，提供城中城大樓協助。縱有不周之處，僅屬未善盡里長服務鄉里之責，並沒有消防法上的刑責。