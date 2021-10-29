蘋果周四盤後公布財報，會計年度第四季(至9月25日止)營收雖年增近三成至834億美元，但低於市場預期，執行長庫克將此歸咎於供應鏈瓶頸，估斷鏈問題讓蘋果單季營收折損60億美元。庫克還預警，供應鏈斷鏈的營運衝擊本季恐更加嚴重。

蘋果上季營收較去年同期大增29％，但低於華爾街分析師預期的849億美元，每股盈餘1.24美元則符合預期。各產品類別均告成長，其中以iPhone業績最為出色，iPhone單季為公司帶進389億美元的營收，年增47％；服務部門營收也有183億美元，年增26％；iPad業績82.5億美元，年增21％；Mac營收逼近92億美元，但僅年增1.6％。

上季營運另一個亮點是中國市場營收高達146億美元，較去年同期暴增83％。

庫克表示，「上季業績受到供應鏈限制的影響遠大於預期，東南亞生產業務因疫情受限也有影響。雖說10月底東南亞廠房製造業務大為好轉，但晶片短缺問題未見緩解，且公司大多數產品都受到牽連。」

疫情以來蘋果就未提供財測數據，不過庫克表示，預估本季營收將繳出「穩健的年增幅」，公司方面也透露本季營收將締造歷史新高。

華爾街分析師預估蘋果本季營收可達1197億美元，較去年同期成長7.4％。

庫克指出，「蘋果已想盡辦法要取得晶片，但整體供應鏈問題對本季的衝擊可能還會擴大，營收損失金額估計將超過60億美元。」

由於營收低於預期，蘋果周五早盤跳空開低摜破150美元支撐，大跌逾3％，市值縮水至2.45兆美元，可能將市值一哥的寶座讓給上季業績表現強勁的微軟。

Hargreaves Lansdown證券分析師葉慈(Sophie Lund-Yates)指出，「供應鏈瓶頸問題，蘋果的危機處理表現其實已經相當不錯，但還是受到影響，只不過問題若持續延燒將對蘋果造成麻煩，特別是市場向來是以高標準看待蘋果。」