農委會13日推出新型態臺東鳳梨釋迦收入保險，迄今已投保343件、474公頃，投保率達17％，為順應當地農民建議，農委會將投保期限由10月31日延長至11月15日，期使更多農民參與，分散營農風險。

農金局表示，為配合鳳梨釋迦內需市場策略，新型態鳳梨釋迦收入保險提供每公頃收入保障額度有40萬元及45萬元2種方案供農民選擇，主要係保障農民種植生產成本，其保險費分別為1682元及5914元，本保單農委會提供補助1/2保費，加上臺東縣政府補助10％，以保障額度40萬元每公頃保險費1682元為例，農民僅負擔673元即可獲得基本保障。

農金局指出，鳳梨釋迦主要產區位於台東縣，以臺東市、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉及鹿野鄉等地區。請上開地區種植鳳梨釋迦尚未投保之農民，把握時效，儘速洽當地農會踴躍投保。

農金局強調，全球氣候變遷日趨嚴峻，因應極端天氣發生之頻率及強度增加，面臨的災害型態多元，農民可藉由農業保險移轉風險，目前已開發25種品項、38張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，強化災變因應能力，保障營農收入，共同打造安心的農業環境。