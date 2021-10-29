金曲台語歌王許富凱將在12月4日首度攻蛋舉辦「拾歌」台北小巨蛋演唱會，正進入倒數備戰狀態，被問及演唱會嘉賓人選？他賣關子說因為之前疫情影響，一直在調整節目內容，僅預告嘉賓跨界合作，絕對會讓大家眼睛為之一亮，更是婆媽、爸爸及年輕人都很愛的「姐姐級嘉賓」。

許富凱也不忘呼籲，「希望大家來聽我唱歌之外，也請給我熱情的回應，之前粉專開玩笑要粉絲穿禮服、旗袍，我還真是期待有人穿來，演唱會唱到新單曲《無聲》希望你們也跟著我一起唱，應援方式就是人來就對了，沒有其他的了。」

許富凱近來推出新歌〈無聲〉，所有創作製作細節親力親為，挑戰自己掌鏡拍攝MV，還回到屏東外婆家、家鄉旗山，記錄下從小到大的景色，他笑說屏住氣息、手不能抖是十分困難，「有光線、色調的問題，這真的需要美感的培養。」他打趣說：「內容可以看到我很多小時候成長的一些場景，就讀的國小、媽祖廟、老街街景，也有拍到很多看我長大的長輩們，這些都是我小時候混的地方。」許富凱將在12月4日首度攻蛋舉辦「拾歌」台北小巨蛋演唱會門票，即日起在7-11全台ibon售票系統重啟開賣。