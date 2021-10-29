金曲台語歌后詹雅雯年初發現罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，依舊熱愛舞台的她，將在12月25日耶誕節第5度登上台北小巨蛋舉辦「一起逃開吧」演唱會，粉絲很關心她目前身體狀況，詹雅雯表示體力上請大家不用擔心，「體力不是訓練來的，是發現熱愛歌唱。」

詹雅雯在演唱會主視覺中，帶著一頭長假髮，氣色看起來不錯，期待與粉絲見面，她透露生病這半年來，感受到在舞台外的自己比較軟弱，難免會胡思亂想、擔心家人朋友對自己的關心，也曾害怕出門，每次出外錄影即使身體仍有些狀況，但她因為愛唱歌，心念卻越來越強，也是要辦這一場演唱會的原因。

詹雅雯坦言這次開唱不是要告別，而是要重新開始，代表這是她重生後的第一場演唱會，希望同樣遇到挫折的人都不要放棄，「憂鬱是一時的，找到熱愛的那個自己才是最幸福的。」至於嘉賓會找誰？詹雅雯卻說目前都還在與導演討論中，請大家拭目以待。詹雅雯「一起逃開吧！」小巨蛋大跨越演唱會，將於10月30日(六)下午15:30於寬宏售票、全台萊爾富、OK便利超商同步開賣。