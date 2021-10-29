駭人！台中20歲男遭10人施暴慘死 嫌犯彰化棄屍當場遭逮 19:362021/10/29 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市大甲區28日深夜發生命案。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲區28日深夜發生命案！20歲的蔣男在人力仲介公司工作，疑似因說老闆不是惹殺機，遭10名歹徒強押至外埔區偏僻地區施暴致死，再將屍體載往彰化棄屍，台中市多處分局接獲嫌犯自首後至彰化逮人，現場逮捕3、4人，蔣男遺體當時尚在車子後車廂，目前1人在逃，已掌握其身分正在追緝中。 遭控縱放酒駕肇事犯 前礁溪副分局長與2員警下場出爐 外籍貨船彰化外海進水傾斜恐沈船 海巡惡浪中救7船員 #彰化 #棄屍 #蔣男 #施暴 #台中市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獅子山籍貨輪進水船身傾斜 海巡署救出7名船員 12:402021/10/29 社會 刀放包包內2度行搶超商 男遭訴恐嚇取財 17:552021/10/29 社會 調查官夫妻家務事搬檯面 女傳丈夫穿女睡衣噁照到公務群嗆聲 10:362021/10/29 社會 彰化外海滔天巨浪外籍大貨輪傾 海巡疾馳救援7船員 12:262021/10/29 社會 正妹疑遭撿屍拖草叢性侵 同行3友「幫穿衣物」結果出爐 16:232021/10/29 社會 台南「大頭幫」橫行地方 被忤逆就率眾毆打砸車 9人遭逮 14:442021/10/29 社會 凱基銀行主辦玻璃容器製造大廠「華夏玻璃」新臺幣30億元聯貸 13:522021/10/29 財經 「金毛」又鬥毆砍傷人 法院裁定20萬交保 檢警擬提抗告 11:102021/10/29 社會 影片直擊 10噸重履帶突滾落曳引車 轎車瞬間壓成鐵餅 11:382021/10/29 社會 屏東肉販遊東歐人間蒸發 家屬接神秘電話急瘋 外交部查無此人 13:332021/10/29 社會 開卷書摘》我搓的湯圓，家人不敢吃 ─撿骨師的訐譙告白 07:002021/10/29 生活 社會熱門新聞 【獨家】陸軍蘭指部士官與女友吵架 負氣歸營疑自傷陳屍營區 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 駭人！台中20歲男遭10人施暴慘死 嫌犯彰化棄屍當場遭逮 - 社會 高級住宅保全暴打無罩住戶 全因他的特殊身分 - 社會 城中城報告「鋼筋燒到裸露變形」：防火門遭竊擋不住濃煙 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。