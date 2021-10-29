台中市大甲區28日深夜發生命案！20歲的蔣男在人力仲介公司工作，疑似因說老闆不是惹殺機，遭10名歹徒強押至外埔區偏僻地區施暴致死，再將屍體載往彰化棄屍，台中市多處分局接獲嫌犯自首後至彰化逮人，現場逮捕3、4人，蔣男遺體當時尚在車子後車廂，目前1人在逃，已掌握其身分正在追緝中。