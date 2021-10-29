參展廠商為促銷民眾使用5倍券，現場貼出5倍券的優惠措施歡迎民眾使用。（鄭任南攝）

參展廠商請到東奧射箭銀牌選手湯志鈞為新上市的口罩型空氣清淨機代言，口罩內的清淨風扇可以提供使用者足夠的乾淨空氣不會覺得悶熱喘不過氣。（鄭任南攝）

參展廠商請來辣妹促銷筆電商品，與民眾互動介紹筆電。（鄭任南攝）

參展廠商請到女模展示新上市的口罩型空氣清淨機，口罩內的清淨風扇可以提供使用者足夠的乾淨空氣不會覺得悶熱喘不過氣。（鄭任南攝）

參展廠商請來辣妹促銷商品，介紹5倍券優惠的4K電視。（鄭任南攝）

參展廠商紛紛推出5倍券的優惠，吸引許多想購買家電的民眾全家蒞臨參觀選購。（鄭任南攝）

參展廠商推出具滅菌效果的防疫風扇，號稱可以抑制99.9％的病菌，得到民眾的關注。（鄭任南攝）

參展廠商紛紛推出5倍券的優惠，吸引許多想購買家電的民眾參觀，擠滿幾家大型家電公司的展場，參觀選購。（鄭任南攝）

參展廠商請來辣妹促銷商品，發送紀念品給民眾拉高買氣。（鄭任南攝）

台北3C電腦電器空調影音大展29日在是世貿一館盛大舉辦，北市電器商業同業公會邀集百大品牌齊聚發表新品，並祭出許多展場限定優惠，除了配合政府貨物稅補助外更搭配5倍券推出加碼優惠，預估可以帶動銷量成長2成創造18億商機。 開幕當天除了邀請台北市長柯文哲及行政院副院長沈榮津外，也請到東奧射箭選手湯智鈞代言產品，吸引許多民眾進場參觀選購。