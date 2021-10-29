用鏡頭看台灣》台北3C電腦電器空調影音展 辣妹促銷帶動買氣 20:452021/10/29 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「2021台北3C電腦電器空調影音大展」29日開幕，主辦單位請來帶著翅膀的舞團表演，期望景氣能夠一飛衝天。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 參展廠商為促銷民眾使用5倍券，現場貼出5倍券的優惠措施歡迎民眾使用。（鄭任南攝） 參展廠商請到東奧射箭銀牌選手湯志鈞為新上市的口罩型空氣清淨機代言，口罩內的清淨風扇可以提供使用者足夠的乾淨空氣不會覺得悶熱喘不過氣。（鄭任南攝） 參展廠商請來辣妹促銷筆電商品，與民眾互動介紹筆電。（鄭任南攝） 參展廠商請到女模展示新上市的口罩型空氣清淨機，口罩內的清淨風扇可以提供使用者足夠的乾淨空氣不會覺得悶熱喘不過氣。（鄭任南攝） 參展廠商請來辣妹促銷商品，介紹5倍券優惠的4K電視。（鄭任南攝） 參展廠商紛紛推出5倍券的優惠，吸引許多想購買家電的民眾全家蒞臨參觀選購。（鄭任南攝） 參展廠商推出具滅菌效果的防疫風扇，號稱可以抑制99.9％的病菌，得到民眾的關注。（鄭任南攝） 參展廠商紛紛推出5倍券的優惠，吸引許多想購買家電的民眾參觀，擠滿幾家大型家電公司的展場，參觀選購。（鄭任南攝） 參展廠商請來辣妹促銷商品，發送紀念品給民眾拉高買氣。（鄭任南攝） 台北3C電腦電器空調影音大展29日在是世貿一館盛大舉辦，北市電器商業同業公會邀集百大品牌齊聚發表新品，並祭出許多展場限定優惠，除了配合政府貨物稅補助外更搭配5倍券推出加碼優惠，預估可以帶動銷量成長2成創造18億商機。 開幕當天除了邀請台北市長柯文哲及行政院副院長沈榮津外，也請到東奧射箭選手湯智鈞代言產品，吸引許多民眾進場參觀選購。 台北表演藝術中心明年3月試營運 里長盼能帶動士林商圈 子晶綠能開發太陽能發電系統 #3C #電腦 #電器空調 #台北 #辣妹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推動我國展覽數位轉型 臺北紡織展導入最新數位科技 14:132021/10/29 財經 台中漢神洲際購物中心動土 預計2025年營運 18:122021/10/29 生活 中華電拉供應鏈 力推5G無塑 13:312021/10/29 財經 唐吉訶德2館地點曝光 網嘆：真的會選 10:012021/10/29 生活 熱門重劃區也有便宜貨！一張表報你知 12:012021/10/29 房市新訊 印太商業論壇我奪下電動車主講國資格 分享台五大優勢 15:512021/10/29 財經 蔡英文首度證實美軍在台灣訓練 學者曝背後有3目的 07:552021/10/29 政治 85年聲寶 國產家電成功轉型典範 04:102021/10/29 產業特刊 扮台灣半導體堅實後盾 聯亞科 86億建竹科、中科新廠 04:102021/10/29 財經要聞 蝦皮購物挺首購族 千萬宅1元起標 04:102021/10/29 時尚消費 五倍券收單消費飆17倍 台北101 拚全年業績轉正 04:102021/10/29 產業特刊 生活熱門新聞 印度神童預言「明年5月前有3大災難」 全球都要注意 - 生活 王必勝遭爆偷吃「超過7年」 緋聞護理師對友人炫耀一句話露餡 - 生活 綠派林靜儀幫陳柏惟「復仇」 他揭她6大黑歷史：先幫我恭喜國民黨 - 生活 高雄首家秀泰影城11／3開幕！首3日看電影100元 - 生活 老師上課免口罩「學生要不要戴？」 教育部給答案 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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