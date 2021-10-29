富邦悍將洋投羅力28日單場投出6次三振，生涯三振數來到1201次，繼前興農牛洋投勇壯後，第2位達陣1200K俱樂部的成員，但他坦言直到今早才知道自己達成里程碑，「當然會想當第一，但需要每天做好準備，才有辦法超越。」

昨天賽前羅力三振數已來到1195，昨天在4局下三振掉味全龍隊林孝程後，正式達標1200K，最後投出6K，目前三振數累積1201次，聯盟三振數僅次於勇壯的1286K。

能夠寫下另一項生涯紀錄羅力覺得很驕傲，「自己付出了很多，做了很多準備工作才能完成里程碑。」但他坦言自己到了今天早上才知道自己寫下紀錄，自己也會想朝超越勇壯的三振數目標前進。

要挑戰超越勇壯的聯盟紀錄，羅力要寫新猷要等到明年，屆時年齡將成為最大的考驗，他說：「年齡對每個人來說當然會是的限制，但現在我感覺很好，就是吃好睡好、做足訓練，繼續延續運動生涯。」

相較於勇壯是速球型的投手，羅力則是以控球取勝，但卻能連續8季繳出3位數三振成績，他透露，自己最擅長的就是把球控在本壘板兩側，運用速差、配球去混淆打者節奏，雖然2人類型不同，但都可以拿下三振，「這就是棒球美好的地方，2個類型完全不同的投手，卻可以都是很好的球員。」

除了達成生涯1200K里程碑，羅力距離生涯百勝也只差3場，但富邦今年剩下16場比賽，羅力恐也只剩下3至4次先發機會，要挑戰本季達成百勝難度很高，但他說：「我一直都想贏。不管是100勝還是200勝，只要先發就想要贏球，如果可以的話最好每一場都贏。」

不過羅力本季目前先發出賽23場，有3場比賽投到8局以上沒拿到勝投還吞下2敗，本季目前戰績7勝8敗、自責分率3.27。