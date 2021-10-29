為避免保單比重過於傾斜，大型壽險8、9月調整策略，刻意拉動美元利變壽險銷售量，據統計，美元傳統型保單新契約保費9月達新台幣319億元，創14個月以來單月最高，且比去年同期成長61％以上。累計前9月美元傳統保單新契約保費已有新台幣2282億元，比去年同期衰退17.8％。

不過，今年因為資本市場熱，投資型保單大賣，再加上新台幣兌美元升值，保戶想投資、匯率兩頭賺，美元計價投資型保單前九月新契約保費達新台幣2146億元，比去年同期成長128％，前九月美元保單合計有4428億元，比去年同期成長19％，全年有望逼近6千億元的新高關卡。

由於美元傳統型保單在一定額度內，不占壽險公司海外投資比重，且美元投資標的較多、投資報酬率較高，美元保單利率亦較高，比新台幣保單好銷售，壽險業2020年開始都已主推美元保單，去年全年美元保單新契約保費達新台幣4989億元，占整體新契約保費的54％，比率創歷史新高。

今年此趨勢持續，只是美元計價投資型保單明顯成長，但美元利變壽險因為宣告利率不若去年，加上有最低死亡保障門檻要求，投報率亦不如去年上半年，所以美元傳統保單保費呈現衰退，再加上5月新冠肺炎疫情警戒升溫，6、7月銷量都比去年同期衰退6成上下，8月才開始恢復成長，8月美元傳統保單新契約保費約新台幣266億元，同比成長34％，9月則有319億元，成長61％。

也因為大型壽險公司「刻意平衡」，原本美元投資型保單累計新契約保費即將超越美元傳統型，但到9月又被拉開一些，若此趨勢持續到年底，則全年還是美元傳統型保單賣贏美元投資型。

美元保單新契約保費全年歷史高點目前是2018年，有約新台幣5161億元，今年應會超越，創全年銷量新高；但若看整體外幣保單，即加上澳幣保單及人民幣保單，全年歷史高點也是2018年，合計有約新台幣6179億元，主要是當年人民幣投資型賣逾新台幣400億元，澳幣傳統型亦有新台幣200~300億元，今年人民幣及澳幣保單都是大衰退，所以外幣保單全年應無法創新高。