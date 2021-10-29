日本是許多台灣人最愛的旅遊目的地，在疫情影響下，民眾已有1年半多無法如過去般赴日旅遊，瞄準許多人渴望再次到日本遊玩的心情，東京觀光財團在11月5日至11月8日將登場的「ITF台北國際旅展」打造融合新、舊旅遊概念的主題攤位，更在現場搭設好拍又有偽出國感的布置，要讓民眾透過沉浸式體驗，過過去日本旅遊的乾癮。

東京觀光財團在這次旅展不僅以包含淺草寺、晴空塔、浮世繪與初音未來等東京人氣元素交錯的大型吸睛牆面來布置攤位，許多人到東京旅遊一定會安排去的神社，也能在旅展攤位感受參拜氛圍，現場將重現神社中的繪馬架及特製的dswašr繪馬許願卡，讓前來的民眾不出國也能懸掛繪馬，體驗日式祈福許願。

現場也將為民眾推薦東京的5大旅遊路線，分別有分別是匯集下町風情的「懷舊時光」，大啖壽司和壽喜燒的「美食百匯」，島嶼風情近郊美景伴隨的「離島郊外」，伴手禮買到失心瘋「購物血拼」，眺望東京鐵塔、彩虹大橋的唯美「夜景勝地」等，讓民眾更方便地參考規劃海外旅遊解封後的東京之旅行程。

攤位上也有讓民眾免費拿好禮的活動，只要完成簡單的指定任務，像是按讚追蹤指定官網、粉絲專頁等，就可以把伴手禮拿回家，禮品分別有環保提袋、指環扣手機支架或別針徽章等實用小物。