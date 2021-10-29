「五倍券加倍好康」民眾持市集1000元消費抵用券至攤位消費使用。（新北市漁業處提供）

為保障消費者權利，新北市漁業處會同新北市消保官、經濟部標準檢驗局人員至龜吼漁夫市集及富基魚市進行磅秤檢驗，商家使用磅秤及市集管理室的公平秤均檢驗通過，並貼上合格標章，讓遊客到市集採買生鮮漁貨，不但可以買得安心，也吃得放心。

漁業處表示，日前會同消保官與標檢局至萬里區龜吼漁夫市集、富基魚市進行度量衡調查與宣導，並逐一校對檢查所有攤販的磅秤及公秤，總計查驗龜吼漁夫市集及富基魚市46間攤商58台磅秤含市集管理室公平秤，全數均檢驗合格，消費者可安心至漁夫市集及富基魚市選購。

秋季是萬里蟹最肥美的季節，龜吼漁夫市集為吸引民眾前來，特別於10月16日至11月21日期間的周六、日，推出「十在感蟹券」促銷活動，供給前往市集的朋友們享受500元換1000元的加倍超值優惠。

活動期間每周六上午10時起，民眾可持500元面額紙本五倍券至市集管理室兌換價值1000元的海鮮禮盒；每周日上午10時起，可持500元面額紙本五倍券至管理室兌換1000元的感蟹券至市集各攤位消費抵用，活動只剩4周，數量有限。此外，民眾亦可持振興五倍券至市集使用。

漁業處表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味!為讓民眾買得安心，市集內磅秤定期接受標準檢驗局檢驗，以保障消費者權益。