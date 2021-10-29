江宏傑7月時與福原愛結束近5年婚姻，恢復單身3個月的他一舉一動備受關注，人氣不減反增，加上他一手扛起照顧兒女的重責，慈父形象更是深植人心。他29日出席時尚雜誌30周年活動時，透露有與前妻聯繫，不過2人沒有碰面。

本月13日是江宏傑與福原愛大女兒Aila醬的4歲生日，由於女方神隱多時，外傳她可能會藉此返台替孩子慶生，沒想到仍不見身影。問起江宏傑2人有沒有聯絡？他點點頭說：「還是會聯絡，因為小孩子的關係。」

江宏傑身為單親爸爸，工作家庭兩頭燒，他透露為了小孩，盡量都把工作安排在孩子上課的時間，假日也會特別挪出空檔帶小朋友出去玩，陪伴成長時光。談到孩子時，他眼神充滿慈愛，也透露姊弟倆有時會搶玩具吵架，「不過有時候又看到他們很恩愛，會抱在一起」。

他先前以《全明星運動會》敲響金鐘，今也透露將在《全明星》第3季將繼續擔任紅隊領隊。而日前他在IG抒發心情，寫道：「路怎麼走需要思考，決定好就不要後悔，自己的路自己創造。」他解釋與各方面都有關，也希望外界能多關注在他的工作上。