蔡英文總統日前接受「美國有線電視新聞網」(CNN)專訪,總統府官網於28日刊登全文。前民進黨立委林濁水表示,CNN記者連問總統兩次徵兵制的問題,可嘆總統答了兩次,說了半天沒有人聽得懂,繼續展現一貫不做決斷的價值模糊風格!

根據總統府官網的新聞稿,CNN記者問,When you say people participate in the democratic process do you mean enlisting in the military?

蔡英文回答,是指各個面向。參與民主過程很重要,這樣人們的聲音才能被聽到,人民的意見在民主過程中很重要。如果人民有意願保衛臺灣,我認為年輕一代,正如民調顯示,覺得他們有義務當兵,或者擔任社會很重要的一員,挺身捍衛臺灣的民主。

CNN記者繼續問,But you are phasing out conscription. Some have said that Taiwan will have to essentially be a garrison state and spend so much more on defense and actually engaging China in a sort of military escalation. You talked about the relaxed mood and the fact that Taiwan people are vigilant but they go on with their lives. Do you think the people of Taiwan are aware of what could happen if Beijing decided this is when they are taking back what they think is theirs?

蔡英文回答:如我說過,我們並未對當前情勢鬆懈。實際上,民眾對於威脅的嚴重性相當有所感受。重要的是,我們沈著而警覺地面對情勢,因為我們經歷過許多挑戰和危機,人民現在都相當有韌性,相信我們做得到,信守我們認為十分珍貴的價值。

對此,前民進黨立委林濁水在臉書表示,情勢緊張到這地步,CNN記者連問總統兩次徵兵制的問題,那是必然的,大概記者都會這樣問。可嘆總統答了兩次,說了半天沒有人聽得懂,繼續展現一貫不做決斷的價值模糊風格!