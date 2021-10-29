自新冠病毒爆發以來，中國在控制疫情上取得了令人羡慕的巨大成就，而與全球大部份國家的不同是，直到目前中國仍持續堅持病毒清零政策。外媒分析稱，低病例數證明了大陸治理模式的優越性，也成為民族自豪感的來源，但是專家指出，清零政策代價過高，在講求經濟復蘇的過程中，終究會不堪重負而難以持續。

《紐約時報》指出，10月份一個上海旅行團的成員傳出的疫情，導致至少11個省和地區240多人被感染。有幾個人口數百萬的城市及一些小城市被封鎖，大量公共設施與旅遊景點被關閉，政府對感染者足跡進行徹底的清查與消毒，全區域進行核酸檢測再次打亂了民眾的生活秩序。

報導說，這種極端的應對方式是中國清零政策的標誌性做法，效果非常顯著。至目前為止，中國報告的死亡人數不到5000人，相對其他國家來說極為輕微。不過，在全世界正在重新開放之際，同時也放棄原先的清零政策，中國的做法反而像是個異類。

對許多中國人而言，極低病例數已成為民族自豪感的來源，中共領導人也一再指出，遏制疫情的成功證明了其治理模式的優越性。其他採用清零政策的國家也被譽為治理的典範，但隨著疫情進入第2年，傳染性更強的變異株出現，各國再次重新考慮它們的策略。世界上封鎖時間最長的澳大利亞，對已接種疫苗的返國居民開始取消隔離要求；紐西蘭本月正式放棄追求零感染；新加坡也為幾個來自歐美國家已接種疫苗的遊客提供免隔離旅行。

大陸疾病預防控制中心主任高福最近表示，一旦疫苗接種率達到85%，「為什麼不開放呢？」證實大陸可能會改變嚴格的清零政策。（圖／新華社）

但是中國仍拒絕改變策略。今年夏天上海著名傳染病專家張文宏建議學習與病毒共存時，在網上遭到惡毒的攻擊。王慧玲教授說，政府擔心戰勝疫情的說法受到任何挑戰，現在疫情已經不算嚴重的事，但當局仍希望控制所有微小的潛在不穩定來源。

報導說，中國不願放棄清零還有更實際的原因。香港城市大學學者張珺表示，醫療資源高度集中在大城市，更偏遠的地區可能很快會因病例增加而不堪重負。目前清零策略似乎得到了公眾的支持，雖然被封鎖地區在社交媒體上會有抱怨，但沒有病例的地區，旅行相對不受限制。張珺說，只要民眾仍感受到一定程度的流動自由，因此清零政策不會讓民眾覺得太嚴厲。

其他放棄清零的國家也可能會堅持不住，今年夏天，新加坡取消了許多限制措施，但是由於感染病例激增，在9月又恢復了這些措施。儘管如此，政府目前仍在推進旅遊路線。

但西方專家們認為，清零政策最終會不堪重負。中國經濟增長已經放緩，旅遊與零售業的情況極不穩定，隨著病毒的波動而恢復和衰退。外交上也會受影響，習近平從2020年初以來沒有離開過中國，未接待過外國訪客，也不準備參加20國集團峰會。

有些民眾反應，現在清零政策方向正確，但如果長此以往，延續個5年、10年，那是不是要考慮下改變措施？已經有一些官員提出了謹慎放寬措施的想法，中國疾病預防控制中心主任高福最近表示，一旦疫苗接種率達到85%，「為什麼不開放呢？」