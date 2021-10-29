根據目前統計，交通部「國旅券」共1348萬8842人登記最夯，中籤率17.79％。(取自國旅券網站)

響應行政院推出的振興五倍券，各部會紛紛推出「加碼券」和民眾共襄盛舉。在今晚午夜前，只要綁定數位五倍券，就可自動獲得經濟部的「好食券」，另外還有7部會的加碼券，總計4輪抽籤即將在下周結束，若還沒登記加碼券的民眾，趕緊在今晚11點59分前到官網登記，拚最後一輪中籤機會。

除了綁定數位五倍券就保證能獲得「好食券」外，由7部會推出的「國旅券」、「i原券」、「農遊券」、「藝Fun券」、「動滋券」、「客庄券」、「創生券」等加碼券皆須經過4輪抽籤才能獲得，各種券每位民眾皆可登記1次。根據最新統計，所有加碼券合計達7663萬4682次登記。

其中經濟部「好食券」已有414萬5454人登記，100％可獲得；交通部「國旅券」1348萬8842人登記，中籤率17.79％；原民會「i原券」140萬7706人登記，中籤率7.1％；農委會「農遊券」1325萬7708人登記，中籤率6.64％；文化部「藝Fun券」1294萬9333人登記，中籤率23.17％；教育部「動滋券」1234萬人登記，中籤率16.2％；客委會「客庄券」1146萬6949人登記，中籤率3.49％；國發會「地方創生券」757萬4660人登記，中籤率2.64％。

根據統計，目前以「國旅券」、「農遊券」最夯，超過1300萬人登記；「藝Fun券」和「動滋券」、「客庄券」也超過1000萬人登記。還沒登記或想修改選項的民眾，請把握在今天（29日）23時59分前五倍券官網登記勾選，下周將抽出最後一輪中籤幸運兒。