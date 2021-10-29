《華盛頓郵報》27日報導，據喬治華盛頓大學研究團隊發表在《科學曝光與環境流行病學》上的研究，風行全球的漢堡、雞肉捲等速食食品中，存在著足以造成兒童生殖器傷害與學習問題的化學物質。對此，美國食品暨藥物管理局（FDA）表示會將研究成果視為有效的科學證據。

研究團隊在麥當勞、漢堡王、必勝客等速食連鎖店，共購買64種速食，種類包括漢堡、薯條、雞肉捲餅等。在這些熱門連鎖速食店的食品樣本中，研究團隊發現少量鄰苯二甲酸二丁酯(DnBP)等化學物質。

這些為工業用化學品，主要用於軟化塑膠。其對人體的具體影響包括內分泌系統混亂，生育與生殖問題，以及增加兒童的學習、注意力與行為障礙風險。

具體而言，81%的速食含有塑化劑DnBP，86%的速食含有苯二甲酸二酯(DEHT)，70%擁有鄰苯二甲酸二酯(DEHP)。若從品項來看，雞肉捲、漢堡等含肉製品的DnBP含量最高，雞肉捲DEHT含量又比漢堡高得多。

其中，一家連鎖店的漢堡還被驗出另一種塑化劑替代品DINCH。由於該間速食店廚房的塑膠手套也有DINCH，很可能就是來源之一。此外，部分餐廳的速食雖然驗出DEHP與DnBP，但他們的手套卻沒有這兩種物質，這意味著整條食品供應鏈還有其他感染源。

截至發稿為止，研究購買速食的6家連鎖餐廳都沒有回應該報導。雖然研究團隊表示，速食中的DnBP仍低於實品法規規範含量；但FDA指出，會將研究結果視為科學證據。FDA對食品採取高標準安全要求，一旦有新的科學證據出現，會重新評估現有做法。只要新證據證實現有做法會引起安全問題，FDA就會撤銷食品添加物的核准。

喬治華盛頓大學公共衛生教授佐塔(Ami Zota)警告，低收入戶與有色人種比高收入者更容易吃進這些有害物質。因為他們忙於工作無暇自己備餐，受限於收入也較難採購天然的原形食材，而居住的社區內則有許多出售廉價速食的店家。不過，仍須進一步研究來分析其是否真的容易吃進有害物質。