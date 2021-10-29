蔡英文總統說自己常常來新竹，每次來心情都很好、收穫滿滿。（邱立雅攝）

蔡英文總統與立委柯建銘在新竹市長林智堅陪同下一同欣賞光雕作品。（邱立雅攝）

新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數3天，蔡英文總統、立委柯建銘29日蒞臨參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽舊城區，欣賞新竹聖母聖心主教座堂、新竹州廳、新竹一信、美術館等古蹟光雕作品。蔡英文讚這全國第一個大規模的城市型燈節「真的很漂亮」，光雕更吸引全國超過200萬人次來訪，她邀國人在最後周末帶五倍券到新竹來遊玩消費。

蔡英文、柯建銘與林智堅搭乘高爾夫球車打造的「光車」遊覽舊城，欣賞北大教堂拂曉之翼、新竹州廳魔燈大州廳、新竹一信馬尼．班克、美術館藝術實驗所精彩光雕秀，再至其他地區欣賞靜態燈藝作品。

蔡英文表示自己常常來來新竹，像是前陣子才來參加國慶晚會，此次再度來到新竹參加光臨藝術節，她表示，新竹市充滿文化底蘊和創新活力，如同這次燈光展演，國內外藝術創作者作品透過科技與古蹟結合，講述城市特有記憶，令人驚豔。光臨藝術節回響熱烈，已超過200萬人次，邀請國人在最後周末帶上五倍券，前來新竹遊玩消費。

柯建銘上台致詞時，感謝蔡英文在國政繁忙時給予新竹市鼓勵、毫無保留支持新竹，在中央地方努力下，新竹成了最亮眼的城市之光，這座偉大的城市也感謝所有市民的努力。最後他也拜託大家關心公投議題，尤其蔡英文即將為了公投親上火線，因為公投攸關國家能源政策乃至於經濟發展，不容小覷。

林智堅致詞時則特別感謝蔡英文帶領台灣走出疫情，同時讓台灣經濟成長創下11年來新高，台美關係也是有史以來最好時刻。新竹市近年在中央與地方共同努力，脫胎換骨，實現新新竹、新幸福目標。林智堅也介紹此次新竹光臨藝術節總共有來自7個國家、65組藝術家精心設計的作品，成就了科技、光影、音樂與古蹟的對話。

新竹市府指出，光臨藝術節光雕展演至31日，邀請民眾把握周末看展機會，欣賞最藝術、最科技與最有未來感的光臨藝術節，9座光雕作品每晚6時至10時展演，另護城河沿岸還有靜態燈區好好拍，周末也有市集活動、街頭藝人、大型戶外演出等。