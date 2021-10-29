新竹光臨藝術節壓軸光雕展演倒數3天，蔡英文總統、立委柯建銘29日蒞臨參訪，與市長林智堅搭乘「光車」遊覽舊城區，欣賞新竹聖母聖心主教座堂、新竹州廳、新竹一信、美術館等古蹟光雕作品。蔡英文讚這全國第一個大規模的城市型燈節「真的很漂亮」，光雕更吸引全國超過200萬人次來訪，她邀國人在最後周末帶五倍券到新竹來遊玩消費。
蔡英文、柯建銘與林智堅搭乘高爾夫球車打造的「光車」遊覽舊城，欣賞北大教堂拂曉之翼、新竹州廳魔燈大州廳、新竹一信馬尼．班克、美術館藝術實驗所精彩光雕秀，再至其他地區欣賞靜態燈藝作品。
蔡英文表示自己常常來來新竹，像是前陣子才來參加國慶晚會，此次再度來到新竹參加光臨藝術節，她表示，新竹市充滿文化底蘊和創新活力，如同這次燈光展演，國內外藝術創作者作品透過科技與古蹟結合，講述城市特有記憶，令人驚豔。光臨藝術節回響熱烈，已超過200萬人次，邀請國人在最後周末帶上五倍券，前來新竹遊玩消費。
柯建銘上台致詞時，感謝蔡英文在國政繁忙時給予新竹市鼓勵、毫無保留支持新竹，在中央地方努力下，新竹成了最亮眼的城市之光，這座偉大的城市也感謝所有市民的努力。最後他也拜託大家關心公投議題，尤其蔡英文即將為了公投親上火線，因為公投攸關國家能源政策乃至於經濟發展，不容小覷。
林智堅致詞時則特別感謝蔡英文帶領台灣走出疫情，同時讓台灣經濟成長創下11年來新高，台美關係也是有史以來最好時刻。新竹市近年在中央與地方共同努力，脫胎換骨，實現新新竹、新幸福目標。林智堅也介紹此次新竹光臨藝術節總共有來自7個國家、65組藝術家精心設計的作品，成就了科技、光影、音樂與古蹟的對話。
新竹市府指出，光臨藝術節光雕展演至31日，邀請民眾把握周末看展機會，欣賞最藝術、最科技與最有未來感的光臨藝術節，9座光雕作品每晚6時至10時展演，另護城河沿岸還有靜態燈區好好拍，周末也有市集活動、街頭藝人、大型戶外演出等。
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