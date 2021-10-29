人口老化指數幾乎翻倍，市議員陳文政29日質詢指出，台中市人口高齡化趨勢已不可逆，但老人福利相關職缺低薪問題仍嚴重。以市立仁愛之家照服員職缺為例，薪資僅2萬7000元，不但遠低於全國薪資中位數4萬元，更低於中部照服員平均薪資3萬1000元，恐造成人才難以養成、服務品質下降等問題。社會局表示，將持續積極爭取調升護理人員及照顧服務員薪資，同時強化長照服務人員訓練量能，訂定績優照顧服務員獎勵計畫，增加留任意願。

台中市議會29日進行民政委員會業務質詢，陳文政對人口老化與照護元低薪等問題提出質詢，陳文政指出，以市立仁愛之家為例，審計報告中指出，近3年人員流動率高達4成，恐造成人才不易養成，服務品質下降及管理成本上升等問題。

陳文政強調，「低薪」正是造成高流動率的主因，人力若長期不足，將影響服務的「質」與「量」。

陳文政要求社會局，應將相關職缺進行專業分級、提供升等、考核等機會，讓老人福利相關職缺有「未來性」，留住人才、提升服務品質，才能從容面對台中高齡化的時代。

社會局長彭懷真表示，因長照居家服務條件優於機構照顧服務員，加上護理人員面臨高工作風險及工作負荷，導致仁愛之家的機構照顧服務員與護理人員流動率偏高，自2018年至2020年，離職比率約2成5到3成3。

社會局將持續積極爭取調升護理人員及照顧服務員薪資，同時強化長照服務人員訓練量能，訂定績優照顧服務員獎勵計畫，增加留任意願。