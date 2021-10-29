Delta變種病毒的亞變異株「AY.4.2」近期已佔英國當地新冠肺炎（COVID-19）確診病例近10%，引發了關注。科學家究竟如何看待比Delta傳播力更強的AY.4.2呢？
《CNBC》報導，有一些人因為AY.4.2因為傳播力比Delta變異株高出至少10%而感到憂心，但是迄今為止還沒有足夠的證據可以證明這一點。
AY.4.2屬於Delta變種病毒的亞變異株，一般認為是在今年夏季在英國首度發現。它具有兩個額外的突變，會影響其棘蛋白，也就是浸潤細胞之病毒結構的一部分。不過這兩個突變是否是會影響AY.4.2傳播速度，仍舊還無法確認。
公衛團體Cog-UK統計，過去28天當中，AY.4.2在英國新冠肺炎新增病例中約佔10%。讓它成為了過去四周當中，僅次於Delta以及另一個子譜系的第三大COVID-19感染病毒株。
儘管因感染AY.4.2造成感染新冠肺炎的比例增加，但是英格蘭的公共衛生官員強調，到目前為止，AY.4.2似乎沒有引發更為嚴重的疾病，或是降低現有疫苗的效力。根據英國諾森比亞大學生物學家的說法，這一個亞變異株並沒有在歐洲國家紮根，在德國、愛爾蘭都未受到關注。
倫敦大學臨床運營部主任Christina Pagel向媒體指出，儘管Delta亞變異株在英國以及其他地方的病例數在增長，但大眾並不一定要因此恐慌。因為雖然AY.4.2的傳播力比Delta高出12%~18%並非是個好消息，也會讓事情變得更困難，但是（傳播力）增加的幅度並不大。
她進一步分析，Delta變異株對比Alpha，傳播力超出60%，等於每周都在倍增。相比之下，AY.4.2擴散的速度沒有那麼快。儘管它可能在未來幾個月內取代Delta，但沒有明顯跡象證明AY.4.2有更強抵抗疫苗的力量，這就是她不那麼感到擔憂的緣故。
不過，Pagel還是點出，新變種病毒的出現，仍舊是引發了一些擔憂。因為這些變種病毒在疫苗接種率不高的國家，可能會帶來更多問題；這也顯示新冠肺炎病毒仍舊持續在變異。
她指出，事實上Delta有許多變種，但是AY.4.2是目前唯一一個比它更強的變種。這項事實代表這個病毒仍有很多空間可以進化。過去一直有人說Delta找到了一個最佳位置，但是從目前可以看見，AY.4.2可說是找到了另一個甜蜜點。
因為AY.4.2的出現，Pagel也呼籲英國應該重新實施一些防疫措施。英國在七月取消了幾乎所有與防疫相關的規定，而目前英國是全球新冠肺炎感染率最高的國家之一。
Pagel指出，如果說一個國家的新冠肺炎病例數很多，那就讓病毒存在持續變異的空間。因此他認為AY.4.2在英國被發現，並非巧合，因為英國有很長一段時間確診病例數都相當多。
布里斯托大學病毒學教授David Matthews指出，英國施打加強針（booster dose）以及為孩童接種疫苗的計畫，有可能減緩病毒傳播的速度，但是英國還需要把焦點放在拒絕接種疫苗的10%成年人當中。
他表示「無論是否有接種疫苗，每個人未來某一天都會感染新冠肺炎。所以是要在接種疫苗後，讓免疫系統已被訓練的前提下來對抗病毒，還是在免疫系統未經訓練的情況下對抗這些感染，是需要思考的問題！」
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