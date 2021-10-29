Delta變種病毒的亞變異株「AY.4.2」近期已佔英國當地新冠肺炎（COVID-19）確診病例近10%，引發了關注。科學家究竟如何看待比Delta傳播力更強的AY.4.2呢？

《CNBC》報導，有一些人因為AY.4.2因為傳播力比Delta變異株高出至少10%而感到憂心，但是迄今為止還沒有足夠的證據可以證明這一點。

AY.4.2屬於Delta變種病毒的亞變異株，一般認為是在今年夏季在英國首度發現。它具有兩個額外的突變，會影響其棘蛋白，也就是浸潤細胞之病毒結構的一部分。不過這兩個突變是否是會影響AY.4.2傳播速度，仍舊還無法確認。

Here is what the Delta variant of the coronavirus looks like under an electron microscope.



The snaps were released by Russia’s Vector Science Centre the first ever photographs to be published of the Covid-19 variant pic.twitter.com/30rZFuijZO — TRT World (@trtworld) October 25 2021

公衛團體Cog-UK統計，過去28天當中，AY.4.2在英國新冠肺炎新增病例中約佔10%。讓它成為了過去四周當中，僅次於Delta以及另一個子譜系的第三大COVID-19感染病毒株。

儘管因感染AY.4.2造成感染新冠肺炎的比例增加，但是英格蘭的公共衛生官員強調，到目前為止，AY.4.2似乎沒有引發更為嚴重的疾病，或是降低現有疫苗的效力。根據英國諾森比亞大學生物學家的說法，這一個亞變異株並沒有在歐洲國家紮根，在德國、愛爾蘭都未受到關注。

倫敦大學臨床運營部主任Christina Pagel向媒體指出，儘管Delta亞變異株在英國以及其他地方的病例數在增長，但大眾並不一定要因此恐慌。因為雖然AY.4.2的傳播力比Delta高出12%~18%並非是個好消息，也會讓事情變得更困難，但是（傳播力）增加的幅度並不大。

她進一步分析，Delta變異株對比Alpha，傳播力超出60%，等於每周都在倍增。相比之下，AY.4.2擴散的速度沒有那麼快。儘管它可能在未來幾個月內取代Delta，但沒有明顯跡象證明AY.4.2有更強抵抗疫苗的力量，這就是她不那麼感到擔憂的緣故。

不過，Pagel還是點出，新變種病毒的出現，仍舊是引發了一些擔憂。因為這些變種病毒在疫苗接種率不高的國家，可能會帶來更多問題；這也顯示新冠肺炎病毒仍舊持續在變異。

她指出，事實上Delta有許多變種，但是AY.4.2是目前唯一一個比它更強的變種。這項事實代表這個病毒仍有很多空間可以進化。過去一直有人說Delta找到了一個最佳位置，但是從目前可以看見，AY.4.2可說是找到了另一個甜蜜點。

因為AY.4.2的出現，Pagel也呼籲英國應該重新實施一些防疫措施。英國在七月取消了幾乎所有與防疫相關的規定，而目前英國是全球新冠肺炎感染率最高的國家之一。

Pagel指出，如果說一個國家的新冠肺炎病例數很多，那就讓病毒存在持續變異的空間。因此他認為AY.4.2在英國被發現，並非巧合，因為英國有很長一段時間確診病例數都相當多。

布里斯托大學病毒學教授David Matthews指出，英國施打加強針（booster dose）以及為孩童接種疫苗的計畫，有可能減緩病毒傳播的速度，但是英國還需要把焦點放在拒絕接種疫苗的10%成年人當中。

他表示「無論是否有接種疫苗，每個人未來某一天都會感染新冠肺炎。所以是要在接種疫苗後，讓免疫系統已被訓練的前提下來對抗病毒，還是在免疫系統未經訓練的情況下對抗這些感染，是需要思考的問題！」