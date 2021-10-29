李文儀參與慈善活動，希望能拋磚引玉。（三立提供）

主播苑曉琬說媽媽是「循環經濟大師」。（三立提供）

三立電視13位主播、主持人串連獻愛，捐出自己閒致的美衣美包，還有配件飾品，希望發揮拋磚引玉的正能量，讓疫情期間捐款大減的公益團體可以感受到溫暖！主播丁士芬、王偊菁、李文儀、李昕芸、苑曉琬、高毓璘、張齡予、許晶晶、許貴雅、曾鈴媛、黃倩萍、廖婕妤以及《健康有方》主持人楊月娥終於能首度同框！這次會提供超過300件的衣服，預計可以捐給勵馨超過20萬的金額。

三立主播群對社會公益一向投入用心，聽到勵馨基金會的需求，一向熱心公益的三立主播群，在張齡予等人的號召下，不但主動響應還紛紛加碼!幾乎所有人捐出的衣物都達到平台開出一人30件的上限，大家也約定好，售出金額扣除平台上架運作等成本，全數捐贈、一毛不留！

除三立主播外，其他台主播及演藝圈藝人包括房業涵、于美人、大牙、江美琪、A-Lin、吳淡如、李佩甄、郁方、林莉老師等近百位名人參與。這項活動它可以溫暖一位粉絲的心，也可以幫助育幼院的孩子、多吃幾餐飯。

主播李文儀表示因為疫情期間，許多公益團體都面臨困難，希望拋磚引玉，讓更多善心匯聚，未來有任何慈善活動，她也很樂意參與幫忙。而主播苑曉琬這次拿出義賣衣物背後也有故事，她表示小時候，家裡很窮，節儉的媽媽就用幾綑毛線編織成衫，打理幾個孩子們冬天的衣著，哥哥穿過的毛衣過了幾個冬穿不下了，神奇的媽媽竟然會變魔術，把毛衣「神還原」，這「幾綑毛線」的暖意就這麼無限延伸了，原來苑媽媽才是大家心中的「循環經濟大師」。

另主播張齡予主動號召主播參與，她笑說自己「一不小心」就整理就超過40件 大部分都是全新的衣服沒有穿過，而且不少是小禮服，過去為了主持活動準備，或者是去派對年輕時妹子的穿著，現在不好意思穿這麼辣了，讓給別人做辣妹，開玩笑說：「堪稱跟我的年輕時代告別！」

勵馨基金會與新創時尚轉售電商PopChill聯手舉辦「百大名人衣櫥開箱公益Party」(https：／／www.popchill.com／open／100)，聯合100位名人的力量，由名人提供私服將於明年初開賣，連續100天，每天開箱1位名人衣櫥，訴求一棒接一棒，把愛傳遞下去。預熱活動於10／27提前開跑，讓對名人二手衣有興趣的人預約登記，於名人衣櫥開箱時獲得第一手通知。