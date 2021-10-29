最近話題很熱的家樂福，持續在台開展各種不同大小類型店型；家樂福29日宣佈，家樂福影響力概念店聯名京都茶茶小王子正式進駐嘉義故宮南院，為家樂福影響力概念店第三種型態店，店內除多樣商品實踐SDGs的永續目標，並與日本京都宇治市官方合作，利用商品策展形式鼓勵大家透過「消費選擇」改變世界。

家樂福影響力概念店故宮南院店是第三種型態的概念店模式，有別於台北重慶南路的街邊店及內湖、南港、青埔的店中店，這次是更是以品牌聯名的型態共同透過「挺社企、食在地、買永續、品自然、裸的好」等五大永續精神的商品策展，讓消費者能夠更認識商品背後故事，並透過自身的消費選擇，共同創造更美好的地球。

家樂福與茶茶小王子一直是共同推動SDGs的永續目標的夥伴，早在2019年共同推出首個使用非籠飼雞蛋及京都頂級抹茶的蛋捲，這次的合作強化在地的永續價值與精神，茶茶小王子將日本百年歷史的「森半」、「中村藤吉本店」及「堀井七茗園」三大抹茶引進，其中「堀井七茗園」以及網紅名店「中村藤吉本店」更是首次引進台灣，且品項新增嘉義在地茶飲，碰撞出台、日在地茶飲的全新火花，店內的奶茶系列亦全面使用符合動物福利標章的「透明鮮乳」，實踐永續的消費價值。

茶茶小王子一直以能夠讓台灣的消費者嘗到日本最道地、最讚的宇治抹茶為目標，將日本極致的「和、敬、清、寂」茶道文化推薦給大家，整體的商品設計貫穿了日本「一茶一味」、「取法天然」等一期一會的精神，這次的概念店聯名，讓台灣民眾不用飛日本也能夠在嘉義故宮南院品味正宗的宇治抹茶。