美國社交平台巨頭臉書執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)周四(28日)宣布，將公司名稱改為「Meta」，展現進攻元宇宙商機的公司願景，未來將砸下5000萬美元發展相關計畫，此舉引發市場熱議，全球市場也早在瘋炒元宇宙題材。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，臉書的市值未來要追上特斯拉可能會很費力。

謝金河以「全球大洗牌的時代！」為題，指出這個禮拜世界變化之快，首先是大市值企業的大洗牌，特斯拉股價狂飆，一度大漲到1094.94美元，市值高達1.13兆美元，不但躋身兆美元企業，也把臉書從擂台上踢下來，伊隆馬斯克(Elon Musk)坐穩全球首富地位，也為電動車揭開新時代的序幕。

不僅特斯拉將臉書擠出美國前5大市值企業，「FAAMG」的超級財報周也在周四正式落幕，其中亞馬遜、蘋果的財報表現不如市場預期，股價在周四盤後重挫，微軟則因營收優於預期，股價上漲，有望奪回全球市值最高企業寶座。

謝金河指出，被踢下擂台的祖克柏也奮起救急，隨即將臉書改名為Meta，為元宇宙揭開序曲，臉書市值最慘跌至8685億美元，未來要追上特斯拉可能會很費力。不過，對於AR，VR的應用，可能是新的起跑點。

謝金河也點出「FAAMG」近期股價表現：Google股價創下2982.36美元新高，市值超過2兆美元，達2.0358兆美元；蘋果、微軟市值超過2兆美元，這也是歷史新的里程碑。

謝金河表示，還有NVIDIA的崛起，股價最高漲到251.73美元，市值6293.25億美元，已超過台積電，成為全球第9大巿值企業。而AMD直追英特爾，也是下一個焦點，台積電市值站上6000億美元，現在和騰訊在伯仲之間，騰訊是中國搶占前10大最後的希望。

謝金河強調，美股又站在起跑點，道瓊工業指數頻頻領先創新高，現在標普500指數、那斯達克指數也跟上，但港陸股積弱不振，港股尤其欲振乏力，東協及印度仍在發光，台股則在美中拉踞下多空拔河，未來連結中國較深的，恐怕壓力會比較大，接下來可以看到有一些個股頻創新高、有的個股創新低，這是一個大洗牌的時代！