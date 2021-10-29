「英國廣播公司」（BBC）報導，根據最新研究，新冠肺炎（COVID-19）疫情經常在家庭內部引發群聚傳染；雖然完全接種疫苗後較不易被傳染，但突破性感染者將Delta變種病毒傳染給未接種疫苗同住者的機率，仍與未接種疫苗的感染者差不多，因此專家強調，民眾不能僅依靠周遭已接種者構築防禦牆，而是所有人都應接種疫苗。

以英格蘭公共衛生署（Public Health England）臨床研究員辛迦納雅甘（Anika Singanayagam）為首的多名專家，29日於醫學期刊《刺胳針傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）發布研究報告，主要探討已接種和未接種疫苗的輕症病患，在感染Delta變種病毒後於社區內部的傳染能力。

研究發現，雖然接種疫苗能降低被感染的風險，但遭遇突破性感染後，其病毒量峰值與未接種疫苗的病例相似，因此進一步傳染給未接種疫苗同住者的機率仍有約38%，與未接種疫苗者傳染給未接種同住者的機率相當。

不過若同住者也完全接種疫苗，則被傳染的機率便能降到25%。因此專家們警告，民眾不能認為周遭親朋好友都已接種疫苗，自己就可以不用施打，關鍵是所有人都應完全接種疫苗。

BBC指出，在Delta變種病毒出現後，疫苗對阻止傳染的表現有所下降，但在防範重症和死亡方面仍表現出色；辛迦納雅甘強調，即使已完全接種疫苗，也應繼續採取配戴口罩、保持社交距離等防疫措施，才能有效防止疫情再度升溫。