女星琳妲是知名網紅團體「反骨男孩」第一代女神，目前也是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」一員，漂亮臉蛋加上火辣身材，也讓她成為啦啦隊女神之一；琳妲經常透過社群分享美照，日前穿了一套性感泳衣，布料少到像是只遮3點，傲人雙球快撐爆的畫面掀暴動。

26歲的琳妲踏入演藝圈前還只是火鍋店工讀生，2014年經學姊介紹參加中職桃猿啦啦隊公開擴編，以亮眼外型和活潑個性成功被選上，之後更加入「反骨男孩」當第一位女成員，也被粉絲認定是第一代反骨女神；琳妲目前光是IG就有近72萬粉絲，只要曬照更新近況都會引起討論，不吝嗇展現火辣身材的她，尺度也更是次次突破。

昨（28）日琳妲在IG分享推出的2022年曆造型之一，不忘用文字撩粉絲，「我的夢想其實很簡單，就是在夢裡也要想你」，但最令人眼睛為之一亮的是，照片中琳妲身上的性感泳衣布料超稀少，上身平口設計看似只為遮住胸前兩點，下半身也只是一件三角小褲。

琳妲雙球包不住快撐爆泳衣的畫面，讓網友看了超暈，紛紛激動表示，「這個真的太辣了」、「啊啊啊好喜歡」、「我已經被迷倒了」、「這套好讚」、「這太犯規，我先報警了」、「鼻血流不停，琳妲要負責」。