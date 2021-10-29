在市場競爭愈加激烈，以及集團虧損面不斷擴大下，美股上市的大陸快遞物流業者百世集團決定將其大陸業務以約人民幣（下同）68億元的價格，出售給總部位在印尼、具有中資背景的同業J&T極兔速遞。

消息傳出後，百世集團29日美股盤前股價大漲，截至晚間7時30分漲幅擴大至36％。

新浪財經報導，百世和極兔速遞29日共同宣布達成戰略合作意向，百世同意將其在大陸的快遞業務以約68億元轉讓給極兔。未來，百世將進一步聚焦快運、供應鏈、國際核心物流業務，深耕綜合智慧供應鏈服務。極兔將致力於在物流領域長期耕耘，走高品質發展道路。

今年年初，市場就已經傳出百世集團有意出售的消息，包括大股東阿里巴巴和百世集團創辦人兼CEO周韶寧都有可能出售所持股份，但消息隨後遭到百世否認。

報導稱，2015年成立的極兔速遞（J&T Express），為一家總部位於印尼的跨國快物流企業，公司由大陸手機製造商OPPO高管李杰，以及OPPO創辦人之一的陳明永共同創建。極兔自2017年開始進軍東南亞多國，根據2020年的統計，極兔已成為印尼第四大快遞物流企業和第八大獨角獸企業。

2019年，極兔透過收購上海龍邦快遞獲得大陸的快遞經營資格，並於2020年3月正式進入大陸市場，隨後並以比大陸同業申通、中通、圓通、百世、韻達更便宜的價格，短短1年半時間便拿下大陸快遞市場8％的市占率。