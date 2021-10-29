中央銀行總裁11月1日將赴立法院政委員會，進行「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」專題報告，央行總裁楊金龍在書面報告中強調，CBDC的技術並無先發優勢，各國在CBDC的發展並非競賽，而是要確保CBDC的發行，至少須切合國內需求。

楊金龍表示，CBDC先發行的少數國家為解決其國內特殊的支付環境問題，固然能先行試驗CBDC的技術，但也得承擔該技術的潛在風險。其他國家則有後發優勢，包括借鏡其發展經驗，進一步防弊興利，建構更周延的CBDC生態系統。CBDC需要比現有支付工具更具優勢才有推出的價值，央行仍將務實研究試驗，持續探討CBDC的未來性，釐清CBDC在未來台灣支付藍圖中的定位與角色。

尤其應確保在未來支付政策的周延，能與央行經營目標相輔相成。楊金龍指出，即促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值的穩定、協助經濟的發展等。另比特幣等虛擬通貨，已朝向類金融商品發展，非貨幣或支付工具，對於國際發展情形，央行仍會持續關注，如有需要會將所蒐集分析的資料，提供金管會卓參。