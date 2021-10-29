中央銀行因應銀行體系資金變動情勢，宣布從11月開始，2年期存單每月的標售金額，從原800億元調降至600億元，也是首次出現調降，隱約顯現「閒錢沒有以前那麼多了」，央行官員則強調，主要考量市場短期與中長期資金需求改變，反應在2年期存單投標金額持續下滑，也不排除銀行針對美國聯準會（Fed）明年底啟動升息，規避利率正常化風險。

央行官員表示，觀察第三季以來市場資金分配不平均，銀行短期資金需求增加，中長期資金去化需求減少，反應在2年期定存單近幾個月以來標售時，投標總額持續下滑，如10月投標總額僅956億元或1.2倍（創新低紀錄）。接下來又是年底前短期資金需求高峰期，預料資金結構暫時不變，因此決定調降2年期存單標售金額，364天期存單標售金額1700億元維持不變。

Fed最快可能明年底前啟動升息，2年期存單屆時將面對利率正常化的風險。央行官員不諱言，推測銀行標售2年期存單金額減少，有可能基於利率走升的考量，畢竟就過去經驗來看，在預期升息前，中長期資金投標均偏保守。

央行是在2013年8月開始標售2年期存單，提供銀行過剩資金調節去化的工具，並在2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，2021年2月調高至600億元、4月再調高至800億元。11月則是首度調降。