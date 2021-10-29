1名網友說他去年他到茶店「喝茶」，1名「茶妹」在完事後，就跟他說茶妹每個月月薪約23萬，1個月約7至9天休假，而每次「外送茶」就能拿4600元，某些會被老闆抽成，而讓元PO崩困饋地說「我工作一個月才五萬左右，養的起茶妹嗎？」

該名網友在PTT發文表示，他日前在疫情爆發前「喝茶」（在聲色場所消費），當天完事後他與「茶妹」聊天，並隨口詢問對方每個月休假幾天，對方表示如果月經來就可以放7至9天的長假，原本的例休就有9天，而每次做完「交易」可拿到4600元，某些費用需遭抽成，這樣換算下來每個月可賺23萬，讓他不可置信，笑說「我工作一個月才五萬左右，養的起茶妹嗎？」

1名網友說他去年他到茶店「喝茶」，1名「茶妹」在完事後，就跟他說茶妹每個月月薪約23萬，1個月約7至9天休假，而每次「外送茶」就能拿4600元。（翻攝自PTT）

其他網友則留言說，「你可以賣屁股啊」、「看姿色阿，紅的大家搶，也要看排幾班」、「看姿色啊，紅的大家搶，也要看排幾班」、「非法連結生意變好！1天至少6客人」、「問題是能賺幾年？」「那也要正啊，是說現在要4600元？」「紅牌一個月30萬都不是問題」、「非法連結生意變好！1天至少6客人」。

不過全台灣仍是二級警戒，歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店仍須關閉，而「無陪侍服務者」則得開放營業，先前就有名酒店小姐為了生計，日轉職殯葬業當禮儀招待小姐，但因面試時「穿太辣」，露出胸前及大腿的刺青，業者「凍未條」竟伸出鹹豬手性騷擾，酒店小姐憤而報警提告。