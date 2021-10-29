高雄林姓男子在臉書「爆料公社」社群發文，稱自己日前接種BNT疫苗後，皮膚局部出現血疹，隨後更有血便、牙齦出血等症狀，緊急送醫後，查出是血栓及血小板低下所引起。（摘自爆料公社臉書）

高雄林姓男子在臉書「爆料公社」社群發文，稱自己日前接種BNT疫苗後，皮膚局部出現血疹，隨後更有血便、牙齦出血等症狀，緊急送醫後，查出是血栓及血小板低下所引起，高市府衛生局表示，個案有風濕免疫相關疾病病史，經過治療血小板已增加2萬以上，狀況持續改善，目前仍住院中。

林男發文指出，他於10月17日施打BNT後，發生嚴重不良反應，2天後身體局部出現血疹，22日血疹遍布全身，並有血便丶牙齦出血等症狀，緊急送急診後，經查血栓及血小板低下，正常人體血小板15萬以上，他前3天1000，後2天2000，輸了4包血小板，還是立即降回1000，結果就雙手大出血，他表示「幸好出血點不在腦和內臟，不然可能已...享年」。

高市府衛生局表示，經查個案有風濕免疫相關疾病病史，長期門診追蹤。10月17日打完BNT疫苗後，隔日全身多處出血點，包括口腔、頸部、腹部、下肢等出現自發性瘀斑，10月22日自行至高醫急診，經醫師建議入院治療，個案住院經處置後血小板已增加2萬以上，狀況持續改善，目前仍住院中。