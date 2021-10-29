公共電視董事長陳郁秀難得抽空接受MOMOTV《大雲時堂》主持人李四端專訪，談論近日把已逝丈夫盧修一立法過程出版成書，分享於法國求學時影響人生至關重要的兩件事，一是進巴黎音樂學院求學時受到文化衝擊，影響至今在公視致力推動台灣戲劇文化的發展；二是遇到人生摯愛盧修一，兩人攜手追求民主的過往。

身為公視董事長的陳郁秀，至今還保持每日練琴1小時的習慣，她表示，除了紓壓和沉澱思緒之外，如此堅持不懈是一位鋼琴家自律的表現，隨時為日後開演奏會作準備。從小立志當鋼琴家的她，16歲獨自負笈法國求學，進入巴黎音樂學院主修鋼琴，她深受文化衝擊，因為老師曾請每位同學上台介紹自己國家的音樂，結果她唱《望春風》卻忘記歌詞，這才打通她的任督二脈，意識音樂家必須擁有國家文化和核心價值為底蘊，未來方能成大器。

另外法國求學影響一生的，則是認識此生摯愛。談到已逝丈夫盧修一追求的經過，對方見她不到幾小時，就打直球說：「妳是我心目中的牽手(老婆)。」讓陳郁秀倍感驚恐與失禮，好在最後被盧修一真誠所打動，最後攜手步入禮堂，成為「牽手」伴侶。

夫妻攜手為台灣奮鬥，一推動立法另一深耕文化。

陳郁秀談到近日出版《為前進而戰：盧修一的國會身影》一書，整理盧修一修法的歷程，書中將其在國會經歷及推動法案的過程一一還原，在立院打下台灣法制基礎。原因是，盧修一曾說「台灣沒有主體文化，政治再怎麼改革都沒用，因為找不到自己」，為了讓台灣更好，政治上由他進國會立法、上街頭抗爭，文化上則讓陳郁秀深耕，夫妻協力為台灣奮鬥。而盧修一1997年底的選舉，拖著孱弱病重身軀「驚人一跪」，其卯足力氣為民主奉獻的精神，對台灣政治影響甚鉅，李四端看完此書也直呼感動。

談到最愛並且耗費最多時間的戲劇，陳郁秀表示是近日熱門史詩級戲劇《斯卡羅》，歷時7年的時間才成形，感觸特別深刻，而此劇的醞釀，早已深根於她法國的求學時期，體認到國家歷史、文化傳承的重要，她坦言剛上任公視董事長，便計畫成立小組拍攝大河劇，雖然困難重重，但「機會是給準備好的人，如果哪天有資金，馬上就能行動」，期盼台灣人能更了解自己國家的文化外，更要向全世界推廣，讓國際能夠認識台灣，讓台灣成為一個「品牌」，這是她在公視董事長任內念茲在茲的事，如今實現了她的初心，《斯卡羅》播出後獲得廣大迴響，繳出漂亮的成績單，讓世界看見台灣。

節目中，製作單位也準備陳郁秀102歲母親最喜愛的拿手料理「麻油雞」及「螞蟻上樹」，品嘗時她感動地表示麻油雞這道料理，對她的意義頗深，有種「媽媽的味道」，時至今日仍常煮麻油雞，她也自嘲小時候搞不清楚螞蟻上樹中的「螞蟻」怎麼會上樹。另外她也分享105歲仙逝畫家父親長壽的祕訣，是專注做自己喜歡的事情，父親曾說：「當我在畫畫時，全神貫注，所以不會老。」以上內容將於11月1日晚11在MOMOTV播出。