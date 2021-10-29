行政院長蘇貞昌昨拍板，明年1月1日起軍公教調薪4％，也指示退休軍公教的退休金調幅會「優於斟酌」，但最快要明年7月1日起實施。國民黨立委呂玉玲今天質詢時要求，政院應盡快召開審議委員會，蘇揆當場允諾同意。

蘇貞昌表示，昨天通過軍公教調薪方案同時，已經宣示軍公教退職、退休人員月退俸也將跟進調整的這個態度，認為對退休軍公教人員經濟生活也應保障。

蘇貞昌說，軍公教退職、退休人員月退俸調整有一定處理程序，要尊重審議委員會，也要會同考試院進行。呂玉玲則認為，應盡快召開審議委員會著手研議。蘇則承諾「好」。

呂玉玲指出，軍公教薪俸調漲4％，退休軍公教月退俸明年7月才要討論、提出調整方案，但基於要共享經濟果實，應一致照顧。

此外，針對中央指揮中心今天宣布，目前混打規劃，僅第一類人員可混打AZ和莫德納疫苗，衛福部長陳時中說，目前已有460萬人接種第一劑BNT，後續還有學生要打，預估今年進貨量1000萬劑，規劃打第二劑的量剛剛好，先前是說可能在11月有機會開放混打，但還是要視到貨量來規劃。