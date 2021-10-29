富邦悍將29日賽前邀請台北榮總腫瘤醫學部教授楊慕華開球，宣導民眾對於關注頭頸癌的重要性，而身為年度衛教大使的「台灣巨砲」陳金鋒則是首度擔任接球捕手，他笑說：「視角很不一樣，滿可怕的。」

陳金鋒退休後來到富邦依序擔任副領隊、顧問，雖然沒有在第一線直接指導球員，但他表示，每場富邦主場賽事都有到現場觀看，「現在還是做跟棒球有關，只是不在前面。」

被問到對富邦陣中哪些球員印象較深刻？陳金鋒點名范國宸及申皓瑋，「范國宸的進步是有目共睹，穩定度越來越好，申皓瑋也是，指示頭腦比較硬一點，神經比較大條是缺點。」

陳金鋒當年以破紀錄合約回台加入中職，現在看到同樣旅美回來的王維中、江少慶先後改寫紀錄，陳金鋒認為，代表這是球團對球員的肯定。同樣是頂著高薪回台打拚，陳金鋒坦言這確實會帶來壓力，「不過球場上都會有壓力，現在本土球員薪資也越來越高，代表環境穩定，是往好的方向發展。」