「西大墩游藝館」為多元教學空間，透過各種課程及設施，寓教於樂。（立委張廖萬堅服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯國小建校超過百年，校內運動風氣興盛，近年來足球隊更在全國賽中屢創佳績，但每逢雨天室內運動場地不足，家長會偕校長蘇仁彥向立委張廖萬堅陳情，希望爭取中央補助，利用閒置空間設立室內綜合運動場，張廖萬堅成功爭取250萬經費，校方命名為「西大墩游藝館」，29日舉行開幕典禮。

西屯國小校長蘇仁彥安排學童「闖通關」等精彩活動，張廖萬堅、家長會長廖本智暨歷任榮譽會長、校友會理事長賴文針及西屯區市議員黃馨慧、楊正中及各助理等共同出席，現場熱鬧氣氛。

張廖萬堅表示，西屯國小運動風氣盛行，校內除了足球小將表現優異外，還有排球隊及躲避球隊學員，但西屯國小室內運動空間不足。

去年蘇仁彥提出計劃，希望能將校內閒置空間改造為多功能的運動場館，經他邀集體育署及教育局會勘，成功爭取250萬經費，場館設施充分發揮「寓教於樂」的精神，包括小型足球場、樂樂棒球打擊練習場及足撞球等設施，提供全校學童一個多元的學習環境，並從體驗各項競賽中，學習到運動家「服輸卻不認輸」的精神。

蘇仁彥說，西屯國小注重多元教育發展，非常感謝立委張廖萬堅協助爭取中央體育署七成補助經費，另外，透過林祈烽議員協助向市府爭取三成配合款，共同打造西屯師生優質的運動場館，他相信體育所教的不只是運動技能，更包含人格養成、毅力等是提升自我競爭力的基礎教育。

張廖萬堅曾協助西屯國小爭取教育部社區共讀站補助設立「西大墩悅讀美學館」、協調台電及自來水等單位，為西屯國小學童爭取安全的上下學通道、老舊廁所改善、捐贈圖書、校園整平計劃400萬以及校門及通學廊道改善180萬等，提供師生良好安全的學習環境。

「西大墩游藝館」為多元教學空間，透過各種課程及設施，寓教於樂，讓不同運動能力的學生，能體驗競賽的過程與享受踢球與揮棒的樂趣，培養終身運動的習慣。