萬聖節本周末就要登場，六福村經典墓碑鎮活動也正如火如荼舉行，許多遊客紛紛變裝入園朝聖，不管是變身中國鬼、東洋鬼或西洋鬼，殭屍、道士、貞子、小丑，或是動漫界鬼滅家族通通在園區齊聚，整個園區鬼怪氣氛十足。

六福村安排專業舞者變身喪屍精彩演出，與遊客近距離互動。（六福村提供）

六福村墓碑鎮適逢5周年，園區今年力邀國際光雕藝術團隊打造夜間鬼城，假日晚間7點限定登場的夜間遊行「厄夜永無盡」，喪屍們出沒在瀰漫煙霧的惡靈大道、巨型骷髏鬼王現身，加上天幕投影及燈光聲效，鬼魅氣氛十足彷彿身歷其境，要讓遊客看遊行就像欣賞一場國際級大秀。園區同時也為小朋友量身規劃可愛童趣的萌鬼任務「不給糖就搗蛋」，只要換上最萌萬聖裝扮，每逢假日11點及下午3點，小遊客們就能跟隨鬼王哥哥姐姐們一起沿街進行討糖任務闖關。

位於六福村旁的「關西六福莊」也搭上墓碑鎮活動期間推出「屍變墓碑鎮 惡靈餐廳」住房專案，即日起至11月13日每周六、日或指定國定假日入住剛果原野客房1晚，就贈六福村兩日入園手環2份、六福村惡靈餐廳膽顫魂飛特餐2客、喪屍酒吧特色飲品2份等好禮，雙人價9999元+10%，每日限量供應2間。

此外，關西六福莊也推出親子住房專案「萬聖好友來搗蛋」，除了六福村2日入園手環、以及暗黑起司堡套餐之外，還能參加福豚互動體驗、加贈萬聖手掌糖果袋，以及親子南瓜裝1套，3人入住每房1萬999元+10%。