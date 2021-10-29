屏縣府與牡丹鄉公所29日在牡丹水庫舉辦「牡丹社事件故事館」與「落山風風景特定區概念館」聯合開展，館內採用最先進AR科技，帶領遊客恍如置身歷史現場。（謝佳潾攝）

屏縣府與牡丹鄉公所29日在牡丹水庫舉辦「牡丹社事件故事館」與「落山風風景特定區概念館」聯合開展，館內採用最先進AR科技，帶領遊客恍如置身歷史現場。（謝佳潾攝）

屏縣府與牡丹鄉公所29日在牡丹水庫舉辦「牡丹社事件故事館」與「落山風風景特定區概念館」聯合開展，館內採用最先進AR科技，帶領遊客恍如置身歷史現場。（謝佳潾攝）

屏縣府與牡丹鄉公所29日在牡丹水庫舉辦「牡丹社事件故事館」與「落山風風景特定區概念館」聯合開展，館內採用最先進AR科技，帶領遊客恍如置身歷史現場。（謝佳潾攝）

屏縣府與牡丹鄉公所29日在牡丹水庫舉辦「牡丹社事件故事館」與「落山風風景特定區概念館」聯合開展，館內除透過圖示解說，精闢講述羅妹號及牡丹社事件外，也採用最先進AR科技，藉虛擬實境導覽，帶領遊客恍如置身歷史現場。

屏東縣長潘孟安指出，「牡丹社事件」深深影響台灣近代史，希望藉由硬體場館的整建，帶領遊客進入當地排灣族的住民生活，身歷其境感受19世紀台灣歷史與國際社會交會的關鍵時刻。

潘孟安說，縣府團隊積極保留牡丹社事件相關的口述歷史、硬體設施與物件等，特向文化部申請「牡丹社事件再造歷史場域計畫」，並由牡丹鄉公所大力協助與推動計畫，館內除有圖示解說、AR科技虛擬實境導覽外，還有定時播映的環形劇場，令人身歷其境。

至於位在牡丹社事件故事館旁的落山風風景特定區概念館，則展出「風面來襲」，潘孟安說，該展是以風景特定區內的未來建設作內容規畫，以落山風貫穿展館元素，並依據不同村落特性，融入五感體驗，民眾可在展區中感受落山風、聞野薑花香氣、聽古謠，觸摸原住民手工藝品等。

此外，展覽也以牡丹鄉原住民母語作為展覽語言，並邀請當地族人一起討論與設計展示內容，讓展示不是單一論述，更是融入在地意見與聲音，希望讓遊客更了解此區域風土民情的重要性與獨特性。

潘孟安強調，今年也是「旭海觀音鼻自然保留區畫設10周年」，保留區範圍涉及旭海部落傳統領域，為尊重當地部落自主，縣府今年建立與部落共同經營管理合作模式，可見不僅是這2館的展示呈現，而是整個牡丹鄉都是生態博物館。

屏縣府表示，未來牡丹社事件故事館將由牡丹鄉公所營運管理，「落山風風景特定區概念館」與攝影展則至明年2月28日結束，雙館目前假日都有安排導覽解說，非假日需向牡丹鄉公所農觀課預約，預約電話為08-8831223，開放時間為上午9點至下午4點。