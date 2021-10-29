「思奈以‧思排灣」星空音樂會將於11月6日登場，屆時除與與祖靈共舞、共唱、共樂，還將向排灣族樂音國寶古謠傳唱者洪阿蘭（圖）耆老、鼻笛傳藝師金賢仁耆老，獻上最高敬意與懷念。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣政府透過「傳藝之美─屏東縣傳統表演藝術下鄉展演計畫」，結合排灣社區發展協會，將於11月6日在瑪家鄉舊排灣部落舉行「思奈以‧思排灣」星空音樂會，以排灣族古謠為主題，引領民眾透過古謠了解排灣族的心靈世界。

「思奈以」是排灣族語「歌唱」之意，顧名思義以唱歌、樂音的方式，思念舊排灣部落過去生活的種種、並感念先祖所傳下來美好的文化。縣府文化處指出，原住民族的古謠傳唱是一項重要的音樂表現形式，此次活動將透過排灣族口鼻笛及古謠表演，展現舊排灣部落傳統樂舞及樂音。

文化處說，屆時不僅將在神聖的北大武山下傳奇的舊排灣部落中，與祖靈共舞、共唱、共樂，還將向排灣族樂音國寶古謠傳唱者洪阿蘭耆老、鼻笛傳藝師金賢仁耆老，獻上最高敬意與懷念。

此外，該音樂會也將結合舊筏灣石板屋建造技術人才培訓工作坊成果展，展示「Sasekezan na uqaljaqaljai男子獵寮」石板屋。文化處說，屏東縣舊筏灣部落為排灣族的發源地之一，石板屋建築群遺跡保存完整，2020年5月經縣府公告登錄為｢Kapayuwanan（舊筏灣）聚落建築群」，持續推動原住民族傳統部落文化保存政策。

文化處指出，由於具石板屋建造技術的耆老日漸凋零，文化部文化資產局策畫「原住民族傳統石板屋修復人才培育示範亮點計畫」，藉由「舊筏灣部落石板屋技術傳承工作坊」實作訓練課程，傳承排灣族石板屋建造技術與知識體系，培育青壯族人成為後續石板屋保存修復主要人才資源。

文化處提醒，音樂會下午2時入場，另有手作體驗、藝文市集、國寶個人展、樂手展演及特色遊程等一系列精彩節目內容，邀請民眾一同感受部落生活日常，體驗原民藝術之美。