劉珊伶長年擔任民進黨籍立委陳素月國會助理，31歲的她已是2歲兒的媽媽，這次挑戰溪湖區艱困選區，除了將與積極爭取再戰縣長寶座的魏明谷，一同跑基層，還有擔任埔心鄉長的公公張乘瑜襄助一臂之力，來勢洶洶。（劉珊伶提供／謝瓊雲彰化傳真）

張欣倩曾擔任魏明谷的縣長隨行祕書，2018年以素人、美女刺客之姿，投入員林區縣議員選戰，漂亮出擊、順利出線當選。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

又見美女刺客！明年底大選議員選戰熱鬧滾滾，前縣長魏明谷競選團隊的「學姊」劉珊伶，鬆口證實將投入艱困選區，獲立委陳素月鼓勵，將從幕僚轉換身分，挑戰彰化縣議員第五選區議員選戰，引發地方熱烈討論。該區仍有老將、新人尚未公開表態，是否需經初選或協調，有待觀察。

溪湖、埔心、埔鹽區，過去民進黨籍約有2席空間，本屆選舉時因超額提名，導致3名黨籍候選人瓜分票源，最後全都敗下陣來，讓選民服務備受肯定、戰將級的李清木與歐陽蓁珠意外落馬成為落選頭。

31歲的劉珊伶是出身彰化永靖，2014年淡江大學全球政治經濟系甫畢業，就投入魏明谷競選團隊輔選，研究所就學期間就開始擔任立委陳素月國會助理至今，期間也曾再度為尋求連任的魏明谷助選。

不只外型亮眼、個性親和，且歷練豐富、高EQ，對內對外都擁有好人緣；較少人知道的是，她還是埔心鄉長張乘瑜的媳婦，已是2歲兒的媽，兼顧家庭、母親和政治幕僚的身分，游刃有餘。

劉珊伶說，過去未曾想過參選，但想到兒子日漸成長，經常得服務處、立法院兩頭奔忙的她，興起回鄉服務的念頭，在立委老闆、鄉長公公和前縣長的鼓勵下，決定奮力一搏，近日已積極拜會地方基層，盼能爭取支持認同。

本屆議員選舉中，最亮眼的美女刺客，當屬當時年僅27歲的張欣倩，曾任魏明谷縣長任內隨行幕僚的她辭去祕書職務，全心投入第四選區員林區選戰，順利突圍，成為黨內最年輕的女議員，預料也將再爭取連任。

此次又有政治本科系出身的劉珊伶以美女刺客身分挑戰艱困的溪湖區，來勢洶洶，也顯示出魏明谷布局地方、固守南彰化票倉，積極爭取再戰縣長寶座的雄厚企圖心。