南區舊區公所有機會打造南區首處公設民營托嬰中心，讓老舊閒置的公共建物，有機會再現新生機。（盧金足攝）

台中市議員鄭功進29日在民政業務質詢時批評，南區舊區公所，由民政局主政的前置耐震補強工程，竟然連續流標8次，可說創他從政28年以來，東南區各項公共工程的流標史之最，民政局長吳世瑋表示，預計11月15日另立新案上網招標，積極作業盼讓工程加速啟動。

鄭功進表示，市府若真心想做好老舊城區的翻新，應該優先從公共建物帶頭做起，舊南區公所歷經2005年，被相關單位判定耐震係數不足之後，僅剩1、2樓部分空間可供周邊居民使用。

盼了超過15年，好不容易成功爭取到前瞻計畫補助款，有機會打造南區首處公設民營托嬰中心，讓老舊閒置的公共建物，有機會再現新生機。

鄭功進調閱資料卻發現，竟然連續流標八次，簡單的耐震補強工程，除了原先既有的2000萬元工程預算，因應新冠肺炎缺工缺料的非常時期，又有市長額外追加的600萬二備金的挹注，卻還能流標8次，確實是東南區各項重大工程史上的聞所未聞。

民政局長吳世瑋表示，市府原補助南區區公所2300萬元辦理公所耐震補強及修繕工程，南區區公所於今年7月初第1次上網招標，因受疫情影響、物價波動劇烈、營建市場缺工等因素，加上完成公共工程履約過程的資金壓力及原物料成本飛漲等不確定風險，致使廠商投標意願不高。

區公所再行簽准動支市府第2預備金600萬元，提高工程經費至總計2900萬元，廠商投標意願仍不高，公所將研議採分期拆項方式進行，預計11月15日另立新案上網招標，積極作業盼讓工程加速啟動。