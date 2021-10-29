鑑於詐騙集團常鎖定對詐騙話術較不熟悉、生活較單純的銀髮族、中老年人、退休族群、家庭主婦下手，桃園市八德警分局廣興派出所近日利用機會，至轄內廣興里活動中心進行詐騙宣導，期盼能降低詐騙發生的機率。

廣興派出所員警李萱瑩負責解說，李萱瑩表示，社會上高齡長者常有獨居、辨識能力退化等情形，向來為詐騙被害高風險族群，且詐騙集團常利用一般日常上班時段，白天常只有高齡者獨自在家的時段，撥打家中電話以「假檢警」「假親友」「假投資」及「假交友」等話術誘騙高齡者上當。

李萱瑩表示，高齡長者常陷入詐騙集團的層層話術而掉入陷阱，進而造成財務損失，員警以面對面宣導的方式強化年長者防詐知能及印象，並藉由提升心理層面習於防備詐騙，俾能改善資訊不對等情形，進而降低詐騙被害風險。

另外近日民眾領取五倍券，為避免詐騙集團假借五倍券名義衍生詐騙手法，警方也提醒民眾務必小心，切勿落入想要獲取更多優惠的話術，而上了詐騙集團的當。如遇陌生人透過「傳送不明網址點擊」、「領取流程有誤」，要求民眾交付現金代辦或指示其臨櫃匯款等手段時，務必別輕信要多查證，千萬別讓詐騙集團得逞。