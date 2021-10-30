據中媒報導，中國國家主席習近平今天致電英國首相強生（Boris Johnson）時表示，中英關係要發展好，「妥善處理分歧是關鍵」。希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。

據中國官媒央廣網報導，習近平指出，當前COVID-19疫情起伏反覆，世界經濟艱難復甦，中英關係機遇和挑戰並存。中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該保持良好溝通，加強合作，為世界早日戰勝疫情、完善全球治理、實現發展繁榮作出貢獻。

他說，明年是中英建立大使級外交關係50周年，雙方要把握機遇，應對挑戰，共同努力，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。

習近平強調，中英關係要發展好，互信是基礎，認知是前提，妥善處理分歧是關鍵。中方從戰略高度和長遠角度看待中英關係，希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。中英貿易投資克服疫情影響逆勢增長，再次證明中英合作互利共贏。

他說，中方歡迎英方對中出口更多優質產品，拓展醫療衛生、綠色發展、數位經濟、金融、創新等領域合作。希望英方為中資企業提供公平、公正、非歧視待遇，中方也將為英國企業在中合作提供便利。

習近平強調，中方宣布碳達峰、碳中和目標，並提出一系列提高國家自主貢獻力度的具體舉措，意味著廣泛而深刻的經濟社會變革，需要循序漸進和付出艱苦努力。中國加快綠色低碳發展的決心堅定不移，一貫言出必行。

他表示，中方支持英方發揮「聯合國氣候變化綱要公約」第26次締約方會議主席國作用，堅持共同但有區別的責任原則，促使各國將高雄心轉化為實實在在的行動力。

報導稱，強生表示非常珍視英國同中國的關係；贊同習近平對英中關係發展的意見。英中兩國在全球公共衛生、世界經濟復甦、伊朗核、反恐等許多重要問題上都擁有共識和共同利益，雙方需要加強坦誠對話、友好合作。

強生並表示，英方願同中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作，願為中方企業提供開放的營商環境。（編輯：楊昇儒）1101029