台北市文昌街為知名家具街，但有文昌街業者於9月遭到檢舉，陸續收到北市都發局發函，指因不符土地使用分區管理規定，不得經營家具業，限期2個月內改善，否則將開罰，共有22家違規，令業者不知何去何從。北市都發局將以試辦計畫輔導納管。

北市議員王閔生質疑，商業處自2015年至2018年累計補助文昌家具街280萬元辦理行銷活動，市長柯文哲也曾在2017年參加辦公椅「飆大街」活動，但因文昌街屬第三種住宅區，未臨10米寬巷道，不能做家具、寢具等業態經營，市府因文昌街僅8米寬竟要裁罰，質疑市府補助辦活動是在帶頭作亂？柯在替違法業者服務？

王閔生認為，這麼小的店面頂多是「展示」，做不了倉庫，更無噪音、無明火、無油煙，發展成特色商圈是很難得現象，「絕不是政府畫兩筆，說都市計畫怎麼做，人家就願意在那邊做」，呼籲文昌家具商圈適用永康、四平商圈試辦計畫，讓店家安心營業、不被裁罰。

北市府針對四平陽光商圈及大安區永康商圈內住宅區違反都市計畫法訂定裁處作業原則，採「記點制」，針對噪音、營業時間、排放油煙、垃圾或汙水、食品安全等訂定規範，若一年內累計違反3次以上，都發局將依都市計畫法79條，裁處6萬到30萬。

對此，都發局長黃一平表示，該區發展成熟，且住民、商圈相關促進會有共識，會比照四平、永康商圈模式以試辦計畫納管，並加速處理。文昌家具街發展促進會理事長劉松雄表示，雖只有一部分違規，但少了一部分就沒有那麼完整，希望盡量保留完整。