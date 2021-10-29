全聯今（29日）起至12月2日迎接超級周年慶年末大檔，匯集超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起，還結合PX Pay「滿月紅利」新會制，讓消費者11月到店消費皆可享有周年慶優惠，而且每筆消費皆可累積，單月滿額回饋福利點從最高3.1%提升到8%。

今年超級周年慶除了商品優惠，為回饋逾1200萬名會員，將新實施的PX Pay「滿月紅利」拉高回饋幅度，並會送出總計100台的SHARP電視與4條福利熊金條，全部加起來投入超過6000萬元，預計本檔可望推升整體業績再成長1成。

活動期間有三重好禮回饋，包含每周六、日單筆每滿600元，共贈6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花；與全店消費單筆每滿400元，會員登錄抽100台SHARP電視，每台市價1萬900元；以及購買福利熊授權商品、喀嚓筆單筆任2件，會員登錄有機會抽到福利熊金條1台兩，每條市價約6萬6593元，共4名。

今年9月新推出的「滿月紅利」新會員制度，11月1日至30日到實體門市消費筆筆皆可累計，除銅級會員單月消費滿2000元回饋1.1%不變外，鑽石級會員滿1萬可回饋8%福利點，較原有3.1%高；金級會員滿6000元回饋5%福利點，較原有2.6%高；銀級會員滿4000元回饋2.5%福利點，較原有2.1%高。