台達電（2308）執行長鄭平表示，第四季營收有機會優於第三季，但在來不及跟客戶反應成本高漲下，毛利率可能只會維持在第三季水準，電動車部門今年營收激增9成以上，然而車廠客戶因缺料而拉貨進度不佳，電動車部門虧損反而比去年高，明年將會出現明顯好轉，第四季中國IA需求也因為限電而受影響。

受到IC缺料又漲價，導致第三季營收經濟規模不足、旺季效應不明顯，加上塑料與鐵材成本上升、泰國子公司泰達電獲利衰退影響，台達電第三季財報不佳。

面對第四季，台達電執行長鄭平在法說會中表示，客戶訂單暢旺，第四季營收有機會比第三季增長，預估第四季毛利率可能與第三季相仿（第三季毛利率為28.3％），面對原材料價格不斷上揚，台達電董事長海英俊表示會持續與客戶溝通漲價來反映成本，但是這需要幾個季度來完成。以去年第四季毛利率為31.1％來說，今年第四季毛利率還是可能出現年減。

而在眾所注目的電動車部門方面，鄭平表示，原先預期今年電動車部門營收年增率為5成上下，但今年營收年增率可以超過9成、超過預期，然而，車廠客戶缺料、停產，嚴重影響電動車關鍵零組件拉貨，台達電因此而在第三季認列庫存跌價損失，影響第三季毛利率約0.3個百分點。

海英俊也指出，疫情讓供應鏈與貨運大亂，台達電為了趕上車廠客戶變化極大的交期，許多貨不得不改用空運、拉高成本，都使今年電動車部門虧損將比去年還要大，鄭平強調，這些產品在客戶料況回穩後就會拉走、庫存跌價損失將會回沖，明年電動車部門虧損可望明顯減少。

IA一直是台達電高毛利的支柱之一，中國則是台達電IA最大市場，鄭平表示，受到中國能耗雙控影響，中國短期投資放緩、IA部門第四季動能疲弱，不過自動化是長期趨勢，台達電只需調整IA產能與庫存因應市場短期變化，長期成長性他不擔心。

至於在PC相關景氣方面，鄭平表示，筆電需求已經暢旺近兩年、該買的應該都買好了，他預估可能只是通路庫存還沒有完全建立起來，才讓現在PC客戶的需求還不錯。