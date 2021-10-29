時序將邁入11月，因年底向來是許多國家的消費與節慶旺季，在需求帶動之下，統計近十年來全球主要股市自11月至年底的平均表現，全數都繳出正報酬，若以前十名來看，表現依序為日本6.38％、大陸上證3.63％、美國道瓊3.54％、德國2.99％、美國NASDAQ2.92％、紐西蘭2.73％、美國標普500指數2.69％、印尼2.65％、台灣2.65％以及韓國2.45％。

投信法人表示，11月起歐美國家陸續迎來感恩節、聖誕節等重要節慶，大陸亦有雙11購物節，不僅當地消費熱潮可期，需求走升下，商機也將外溢於相關供應鏈國家，投資人不妨把握機會伺機布局，參與年底前全球各市場的旺季效應。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，美國經濟持續重啟，資金條件仍相對寬鬆，近期所公布之企業財報表現亦不俗，根據研調機構預估，第三季S&P 500指數成分企業的獲利預估增長率可望達30％之上，而緊接而來又是傳統消費旺季，因此在基本面及獲利面仍穩健向上，仍有利於為美股向上趨勢提供底氣。

不過短期來看，也要持續關注通膨數據、聯準會政策態度，以及評價面調整的可能性，行情波動難免，投資配置上建議採產業均衡配置，著重具高品質且兼具價值與動能的個股，產業方面，可持續關注科技、醫藥、金融、工業與消費等類股表現。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，進入10月後，大陸消費的節奏有所改善，隨著疫苗接種持續推進，大陸官方目標明年初疫苗接種率能達到7至8成，疫情對於民眾外出消費及聚會的干擾持續減少，加上第四季向來也是大陸的消費旺季，即將迎來的雙11消費力道值得期待，可望帶動相關題材表現。

就政策面來看，財政與貨幣政策有進一步寬鬆的可能性，有助於實體經濟穩步恢復，整體而言，對於大陸股市表現仍不看淡。