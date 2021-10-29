台中第二選區台灣基進立委陳柏惟被罷免後，台北市中正萬華區的無黨籍立委林昶佐，恐將成為下一個面臨罷免的目標，逾3萬份的連署書已送到台北市選委會審查中。民進黨台北市議員梁文傑分析表示，林昶佐罷免案未來的關鍵穴道是台北市長柯文哲，若柯文哲到時候說，「我也要罷免林昶佐」，林昶佐就慘了。資深媒體人陳揮文則指出，林昶佐若為生存去求柯P，看民進黨會不會挺他，那就看林昶佐是要民進黨、還是要柯P。

陳揮文29日在Yahoo《鄉民大會》節目中表示，林昶佐一直玩「抗中保台」，保台絕對沒問題，可是抗中不是正確的解方。總統蔡英文領導國家5年多，抗中有成功嗎？抗中是最好的方法嗎？而抗中的目的就是民進黨比較好選舉而已，它是製造兩岸的仇恨。而最重要的是2024年大選下架民進黨，這才是首要目標。

針對林昶佐罷免案，陳揮文指出，柯P支持的徐立信，在萬華有2萬票的實力，這是真的。就看林昶佐怎麼選擇，若為生存去求柯P，看民進黨會不會挺他，那就看林昶佐是要民進黨、還是要柯P，兩個選一個。

梁文傑則分析指出，林昶佐罷免案，未來關鍵的穴道是柯文哲。因為老實講，國民黨在台北市大概只有三分之一，柯文哲也有三分之一，因此林昶佐跟柯P的交情還是要維護一下，否則柯P到時候說，「我也要罷免林昶佐」，民眾黨若去罷免林昶佐，林昶佐就慘了，所以罷免林昶佐只靠國民黨是成不了事的，關鍵在柯文哲。