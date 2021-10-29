賈靜雯傍晚至戲院擔任一日店長售票員。（本地風光提供）

賈靜雯與劉冠廷、張少懷、黃信堯及導演鍾孟宏、監製瞿友寧一起宣傳電影。（本地風光提供）

提名金馬影后的賈靜雯，近來行程滿檔，29日下午先是以一身亮麗打扮出席時尚雜誌30周年活動，傍晚也至電影院當一日店長售票員，和同片演員劉冠廷、張少懷、黃信堯及導演鍾孟宏、監製瞿友寧，為甫上映的電影《瀑布》宣傳。

她分享，大女兒梧桐妹日前看完首映後，酷酷地讚她「很會演」，也直說片中女兒王淨長得和賈靜雯很像。問起戲裡戲外的女兒認識彼此嗎？她說：「她們雖然不認識，不過現在在IG上變好朋友了，會互相聊天，等到宣傳告一段落也會邀王淨來家裡。」

賈靜雯忙工作，已經許久沒好好陪小孩，她透露小女兒們之前還留言給自己經紀人，請對方別再給媽媽排工作，「她們現在放秋假，還好我有個很好的神隊友，老公（修杰楷）今天有空就帶她們去兒童樂園玩」，她透露接下來萬聖節已先和電影公司告假，準備好時下最夯的《魷魚遊戲》戲服陪小孩狂歡。

修杰楷也力挺賈靜雯新片，在IG透露從鍾孟宏13年前導演《停車》開始就是粉絲，「只能說讓我又再一次的崇拜了。喜歡電影中所有的細節與處理情感的方式，我想我是需要再看好多次後，應該會有更多不同的體悟」。賈靜雯透露在拍攝時，修杰楷曾害羞探班，見上鍾孟宏一面，也會每天打電話、訊息關心賈靜雯與導演的拍攝細節，變成小粉絲。