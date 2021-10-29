登上CNN！蔡英文帶外媒赴萬華吃兩喜號 民眾朝聖大讚：好吃

總統蔡英文日前當起導遊，帶著CNN國際媒體，前往萬華百年兩喜號小吃，品嘗當地美食。據了解， 小英總統特別向外賓介紹台灣特色小吃，並用五倍券結帳。對於總統來訪，業者臉書開心發文表示莫大榮幸。《中時新聞網》記者29日中午實際走訪，用餐人潮絡繹不絕，不少民眾慕名來朝聖，更大讚台灣小吃真好吃。

總統蔡英文日前接受CNN專訪，也當起觀光大使，親切偕同CNN新聞團隊前往萬華兩喜號用餐，行銷台灣。從餐桌上可見，炒米粉和魷魚羹，總統蔡英文：「這間餐廳是從這道料理起家的，這就是為什麼在這邊會面意義重大」。話說著說著，蔡總統也不忘向外國記者介紹起了5倍券，外國記者也邊聽邊點頭。

除了在百年名店用餐，蔡總統也帶CNN新聞團隊親自走訪有百年歷史的萬華著名地標龍山寺，沿途也受到不少民眾熱烈歡迎，紛紛高喊「總統好！」

中時新聞網今（29）日也前往位於西園路一段、擁有百年歷史傳承第四代的名店兩喜號，發現在用餐時間，兩喜號人潮絡繹不絕，員工忙進忙出。櫥窗裡有總統蔡英文的簽名碗，而包括前總統馬英九、副總統賴清德、台北市長柯文哲都曾是座上嘉賓。

店內用餐民眾也表示，看到蔡英文來吃，所以也來試試看，其他也有不少民眾也是慕名來朝聖，認為台灣小吃躍上國際媒體，也覺得很榮耀，讓外國朋友吃一下台灣口味。