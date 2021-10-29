台中市府攜手在地企業，集結多名國家隊選手成立在地排球隊，「台中太陽神男子排球隊」29日成軍誓師，市長盧秀燕出席特別穿上球隊1號球衣，強調台中太陽神落實在地化，提供球員展現球技舞台，市府將與球團合作從學校球員栽培、賽事參與到退役生涯逐步規劃，「為球員職涯發展創造最大價值，逐步打造台中成為排球重鎮」。

台中太陽神男子排球隊今日正式對外亮相，盧秀燕與太陽神總教練莊世賢共同宣示，市府與台中太陽神排球隊緊密合作，深耕台中排球發展；太陽神領隊林紀甫宣告複數年度合約書的規劃，象徵將為台中太陽神的每位球員帶來更好的環境及生涯規劃。

「推廣台中酷運動，打造酷城市！」盧秀燕提到，市府與球團合作成立「台中太陽神男子排球隊」，由於該球隊多為豐原高商排球隊校友組成，球隊總教練莊世賢曾帶領該校排球隊勇闖HVL高中排球聯賽七連霸，成績斐然，感謝台中在地企業、民間團體及台中市體育總會排球委員會的支持，與市府一同培育更多排球人才、舉辦更多賽事，相信球隊能再創台中排球熱潮。

莊世賢感謝市府支持球隊成立，一個球隊的勝利，不僅需要球隊努力，也需要各界支持。上個月剛打完亞錦賽率領中華男排追平史上最佳成績的吳宗軒提到，加入球隊的契機除了因為許多球員過去都曾經是國家隊，大家都同甘共苦，加上球隊有很完善的後勤單位，所以希望一同參與這個大家庭，一起勇闖體壇。

太陽神榮譽領隊張承中說，台中太陽神的成立勾起他的「排球魂」，希望藉由資源投入運動，培育更多種子選手。

領隊林紀甫說，當初會想要成立太陽神隊，是看到基層教練從早到晚辛苦地訓練選手，加上了解到選手生涯起起伏伏的艱困環境，希望為體育環境貢獻一份心力，過程中會有許多體認與猶豫，但「一個轉身」已發現自己走在對的方向。

運動局表示，台中太陽神的前身是台中長力，是企業排球聯賽中的頂尖隊伍，今年定名為台中太陽神，加入國家隊好手，有前國家隊自由球員小巨人簡偉倫、現任國家隊黃金左手吳宗軒、企排人氣王高偉誠，以及台中豐原高商畢業的好幾位傑出排球選手，今年將爭取企排冠軍留在台中。企業17年排球賽將於明日開打，太陽神主場將於12月4、5、11、12日連續兩個周末於台體大體育館舉行，歡迎民眾入場觀賽。