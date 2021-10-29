38歲大陸導演沈居輝曾執導《同林鳥》、《南方北方》、《天亮説晚安》等多部電影與電視劇，也曾作為演員演出《單身公主相親記》、《刁蛮新娘》、《愛情公寓4》等作品，近日驚傳因拍攝色情片，並在網上非法兜售，已在今年6月底被上海警方逮捕，震驚演藝圈，甚至令網友直呼是影視圈寒冬。隨後沈居輝更被爆料，利用陰陽劇本欺騙演員與學生們下海拍片，有位男演員原本不願脫衣解扣，最後在沈居輝的哄騙洗腦下，終於願意被剝光，不過他也哭了。

據悉，沈居輝原本經營一家傳媒公司，但因疫情影響，收入急遽下降，最終在朋友的建議下，決定拍攝色情片謀生。他每拍1部片能賺3萬多人民幣(約13萬台幣)，自去年10月至今，初估獲利近百萬人民幣。

沈居輝爆出以陰陽劇本手法，洗腦、誘騙懷抱星夢的演員、學生脫衣下海拍片，為藝術犧牲。(取自沈居輝微博)

然而沈居輝並未外界想到如此可憐，根據陸媒報導，有位知情人士大爆沈居輝誘騙演員、學生們下海的可怕內幕，他說很多演員、學生都以為沈居輝拍的是像大導演婁燁的文藝片，但其實沈居輝會準備一份「陰陽劇本」，在拍攝現場才會開始展現他的真正意圖，引導這些演員拍他真正想要的色情片段。

沈居輝更被爆料經常給那些懷抱星夢的演員們洗腦，告訴他們想紅就得脫光、要成功就得為藝術犧牲，曾有位男演員原本不太想脫，經過沈居輝一番奇怪的提升演技儀式勸說後，男演員哭了，也願意聽從導演指示被剝光，因為男演員相信拍完這部片，他的演技會有很大突破，之後遇到其他角色也會更加得心應手。

與沈居輝一同被逮捕的項姓美女演員也提到，當初沈居輝哄騙她影片都是在海外上映，也是正規公司拍攝，不存在違法行為，「我朋友微信上給我轉發了我拍攝的視頻，我一下子慌了，找到沈導演質問。」原來影片根本不是在海外上映，項女更因為影片被周圍一些朋友看到，羞到無地自容。